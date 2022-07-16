兼顧節能與防疫 環保局限量補助清洗空調每戶2台

夏季來臨，民眾使用冷氣空調設備造成用電節節攀升，嘉義市環保局除了希望民眾節約用電外，也建議可以透過專業人員深層清洗空調設備，降低冷氣耗能、減少室內灰塵及病菌擴散積累，兼顧節能與防疫；嘉義市環保局每台還有500元補助，每戶2台，中低收入戶2台全免，限量200台，8月31日前提出申請。

嘉義市環保局今年4月22日推出一般住宅空調系統清洗維護補助與中低收及低收入戶冷氣空調設備清洗保養計畫兩方案，原補助方案到7月31日，但考量到天氣日益炎熱，對冷氣需求不斷增加，為鼓勵民眾清洗空調，補助期限延長至今年8月31日。

冷氣業者阿財表示，一般清洗空調視窗型、分離式機種以及現場狀況評估，現場清洗1台約1600元到2000元；若要拆卸下來再運回公司深層清理約2500元到3500元。

環保局表示，空調系統清洗維護補助計畫，一般住宅空調系統清洗維護每台補助500元，每戶以申請2台為限，總補助金額30萬元，另外針對中低收入戶、低收入戶推出之空調清洗暖心方案，每戶也是以申請2為上限，預計全額助清洗200台。

環保局表示，清洗冷氣，不僅可以提高冷房效果，減少耗電量，也可以維持良好室內空氣品質。提醒民眾家中冷氣除了每2至3周清洗冷氣濾網外，也要定期深層清洗，另外冷氣設定26至28度，再搭配電扇，才能省荷包。