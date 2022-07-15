快訊

曹蘭K歌完接噩耗幫2親人收屍 談「人生最大痛點」淚崩

南投4死槍擊犯喊「為復仇殺人」 高大成：應馬上死刑

父親黃輝鍠逝世今低調完成後事 黃偉哲：希望是你的驕傲

黃偉哲老人健保補助排富被藍營批 民進黨團：人格分裂

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲宣布明年加碼敬老金及健保補助，獲民進黨團議員支持。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲宣布明年加碼敬老金及健保補助，獲民進黨團議員支持。圖／台南市府提供

台南市長黃偉哲昨天宣布明年起將分齡加碼補助全市65歲以上長者健保費，國民黨議員蔡育輝、尤榮智及方一峰等接連抨擊。對此，台南市議會民進黨團發言人呂維胤表示，肯定黃偉哲穩健推動長者健保福利，同時兼顧市府財政紀律，負責任的做法值得肯定，部分國民黨議員又要爭取補助、又要中傷市府，說詞反覆猶如人格分裂，惡質的問政手段令人不齒。

呂維胤指出，有關台南市65歲以上長者的健保費補助議題，議員們不分黨派都很關心，然而一個宜居城市的建立，不能只靠「開支票」、「大撒幣」，而是需要就財政紀律、永續發展及資源分配等層面來做通盤考量，此次黃偉哲市長加碼健保福利金，就是在兼顧地方建設、避免資源排擠的情況下盡可能給予長者們更多福利保障，這不但是一項照顧老人家的政策，更是一項對全體市民負責任的政策。

針對多位藍營議員頻頻開砲，呂維胤表示，部分國民黨議員每逢選舉，就會跳出來要求市府補助老人健保費用，如今市長宣布以排富、年紀來部分補助後，國民黨又要問錢從哪裡來？會不會排擠其他預算？如此問政方式真是令人傻眼，令人不敢恭維，呼籲藍營應適可而止，回歸理性問政才是正途。

健保 國民黨 台南市長

延伸閱讀

台南議員質疑65歲以上健保補助是為市長選舉 市府澄清

父親黃輝鍠去世低調完成後事 黃偉哲：希望是你的驕傲

台南最大 安平港濱歷史特色公園「深海歷險趣」今啟用

南市府祭出老人健保補助 謝龍介：黃偉哲睡醒了

相關新聞

畢業校友薛瑞元接任衛服部長 嘉中師生同感榮耀

衛福部長陳時中昨天向行政院長蘇貞昌提出辭呈，行政院今天宣布衛福部長由衛福部次長薛瑞元接任，醫福會執行長王必勝接任衛福部次...

台南議員質疑65歲以上健保補助是為市長選舉 市府澄清

台南市議員今天開記者會質疑「市府開辦65歲以上長者健保費補助」，是配合市長黃偉哲連任選舉；對此社會局回應表示，考量市府自...

父親黃輝鍠去世低調完成後事 黃偉哲：希望是你的驕傲

台南市長黃偉哲晚間在臉書悼念父親黃輝鍠，前天病危他趕到醫院見最後一面後去世，享壽86歲，依父親生前交代一切簡約，今天下午...

台南歸仁在地美食多 16美食部落客響應區公所專程介紹

台南歸仁在地美食多，店家卻飽受疫情之苦；區公所推出「行動支持歸仁美食」活動，邀請16名「美食部落客」來歸仁旅遊、吃美食，...

麥寮鄉民10萬現金被當垃圾丟 焚化爐前成功攔截找回失款

雲林縣麥寮林姓鄉民本月13日發現重要文件及現金10萬元不翼而飛，想起是被自己不小心跟著垃圾一同丟到垃圾車，馬上聯絡麥寮清...

台南最大 安平港濱歷史特色公園「深海歷險趣」今啟用

台南市府投入4千多萬元，第一座真正結合民意，打造以「深海歷險趣」為主題的港濱歷史公園特色遊戲場，民眾引頸企盼已久，終於完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。