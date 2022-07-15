黃偉哲老人健保補助排富被藍營批 民進黨團：人格分裂

台南市長黃偉哲昨天宣布明年起將分齡加碼補助全市65歲以上長者健保費，國民黨議員蔡育輝、尤榮智及方一峰等接連抨擊。對此，台南市議會民進黨團發言人呂維胤表示，肯定黃偉哲穩健推動長者健保福利，同時兼顧市府財政紀律，負責任的做法值得肯定，部分國民黨議員又要爭取補助、又要中傷市府，說詞反覆猶如人格分裂，惡質的問政手段令人不齒。

呂維胤指出，有關台南市65歲以上長者的健保費補助議題，議員們不分黨派都很關心，然而一個宜居城市的建立，不能只靠「開支票」、「大撒幣」，而是需要就財政紀律、永續發展及資源分配等層面來做通盤考量，此次黃偉哲市長加碼健保福利金，就是在兼顧地方建設、避免資源排擠的情況下盡可能給予長者們更多福利保障，這不但是一項照顧老人家的政策，更是一項對全體市民負責任的政策。

針對多位藍營議員頻頻開砲，呂維胤表示，部分國民黨議員每逢選舉，就會跳出來要求市府補助老人健保費用，如今市長宣布以排富、年紀來部分補助後，國民黨又要問錢從哪裡來？會不會排擠其他預算？如此問政方式真是令人傻眼，令人不敢恭維，呼籲藍營應適可而止，回歸理性問政才是正途。