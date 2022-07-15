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畢業校友薛瑞元接任衛服部長 嘉中師生同感榮耀
衛福部長陳時中昨天向行政院長蘇貞昌提出辭呈，行政院今天宣布衛福部長由衛福部次長薛瑞元接任，醫福會執行長王必勝接任衛福部次長，兼任疫情指揮中心指揮官。薛瑞元中學時期畢業於嘉義高中，接任衛服部長訊息傳回嘉中校園，師生同感榮焉，而且包括前衛生署長涂醒哲、侯勝茂也都是嘉中畢業。
嘉義高中表示，薛瑞元是嘉中62年畢業生，醫學系畢業後曾於嘉義市開業婦產科，嘉中栽培不少優秀醫師，並受國家重用，衛服部的前身衛生署，嘉中也有2位校友擔任過署長，分別是58年畢業生涂醒哲擔任第8任衛生署長、57年畢業生侯勝茂擔任第10任衛生署長。涂醒哲還活躍於政壇擔任過立委及嘉義市長。
得知校友薛瑞元接任衛服部長，嘉義高中立即在社群媒體PO上恭賀海報，顯見嘉中師生雀躍心情。
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