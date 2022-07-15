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父親黃輝鍠逝世今低調完成後事 黃偉哲：希望是你的驕傲

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父親黃輝鍠去世低調完成後事 黃偉哲：希望是你的驕傲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲父親黃輝鍠醫師去世，低調完成後事，晚上在臉書出小時候父母抱著他的3人合照，表達對父親深深的懷念。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲父親黃輝鍠醫師去世，低調完成後事，晚上在臉書出小時候父母抱著他的3人合照，表達對父親深深的懷念。圖／取自黃偉哲臉書

台南市長黃偉哲晚間在臉書悼念父親黃輝鍠，前天病危他趕到醫院見最後一面後去世，享壽86歲，依父親生前交代一切簡約，今天下午5點在台北市一殯完成後事，功德圓滿，黃偉哲日前接受本報專訪時才說最崇拜的人是父親，因為父親會打他，父親雖對他管教嚴厲但也可看出父子情深，他也對父親承諾「希望我會是你的驕傲」。

黃偉哲的父親黃輝鍠醫師，曾參選過嘉義縣長，長期關心黨外運動，但黃偉哲曾經在接受媒體訪問時透露，父親對他參與社運與選擇從政，一開始相當反對，不願他步上從政之路，讓他頗為難為，但他還是走上政治這條路，曾參選四屆立委、一屆國代、一屆台南縣議員，一屆台南市長後將尋求連任。

黃偉哲悼父親文：

謹遵您生前交代一切簡約，今天完成您的後事，功德圓滿。

我這幾十年因為從政，無法常伴您身邊盡孝，前天醫院傳來您病危只剩最後一口氣，我強忍悲傷情緒，在完成公務行程後，焦急趕去見您最後一面。

您叮嚀的「親民勤政」、「良善初心」，我不曾忘記，也會更努力，這是兒子對您的承諾。

謝謝您給了我生命、養育與疼惜，父子情緣58年，以後我再也沒有「爸爸」可以叫了……希望我會是您的驕傲。

千言萬語化成一句謝謝您，請爸爸放心隨著菩薩修行，我們會好好照顧媽媽。

刻在我心裡的名字：黃輝鍠，我的老爸。

請您在天上保佑台灣。

黃偉哲 台南市長 社運

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