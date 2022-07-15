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台南議員質疑65歲以上健保補助是為市長選舉 市府澄清

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國民黨台南市議員質疑「65歲以上健保補助」是為市長黃偉哲連任選舉。記者周宗禎／翻攝
國民黨台南市議員質疑「65歲以上健保補助」是為市長黃偉哲連任選舉。記者周宗禎／翻攝

台南市議員今天開記者會質疑「市府開辦65歲以上長者健保費補助」，是配合市長黃偉哲連任選舉；對此社會局回應表示，考量市府自籌財源有限，仍以照顧弱勢優先，財政許可市府會循序漸進提升長者福利。

國民黨議員蔡育輝說，「以往爭取市府開辦65歲以上長者健保費補助時，市府除有財政不堪負荷的理由，更以此為非法定社福支出會被扣補助款來拒絕施行，難道這些原因現在都不存在了嗎？」

社會局表示，109年起市府即考量市政財務平衡及老人福利照顧，評估擴大補助65歲以上長者健保費；而市府團隊採取「撙節優先、開源並濟」財政策略，財政狀況逐漸改善，秉持優先照顧弱勢民眾原則，編列111年預算時，除111年度全面發放重陽敬老禮金1千元，另針對尚未獲健保補助且綜合所得稅稅率未超過12%、含查無申報資料長者，每人發放健保福利金1千元，符合資格者可一次領重陽敬老暨健保福利金2千元，預計受益人數約24萬7千人，預估今年度重陽敬老暨健保褔利金經費約5億9300萬元。

市府表示，黃偉哲率領市府團隊厲行開源節流有成，財政逐年穩定，除主動刪減不必要計畫活動經費，也積極招商，吸引優秀企業投資深耕台南，111年6月底總體債務550億元，較市長上任時774億元減少224億元，主要公共債務減少105億元及自償性債務減少107億元。市府積極減債節流，遵守財政紀律，更將成果回饋於長者福利，讓市民成為最大贏家

黃偉哲表示，針對提高重陽敬老禮金及老人健保補助額度，是不分黨派議員所關心的議題，由於南市老年人口逐年成長已近33萬人，且持續增加中，所需經費十分龐大，但只要是對市民有利的政策，市府都會盡最大努力來爭取，在兼顧財政穩健基礎及相對可承受的範圍內，逐步提升長者福利。

健保 保費 黃偉哲

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