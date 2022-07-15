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台南藍議員喊全額補助老人健保費 市府編14億照顧弱勢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲宣布明年老人健保補助加碼。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲宣布明年老人健保補助加碼。圖／台南市府提供

國民黨台南市議員蔡育輝等人今天召開記者會，爭取65歲以上長者全額健保補助費，南市社會局表示考量市府自籌財源有限，仍以照顧弱勢為優先，在財政許可的前提下，市府會循序漸進提升長者福利。

市長黃偉哲昨天宣布在評估財政狀況及兼顧老人福利下，明年度擴大照顧經濟弱勢長者，除針對綜合所得稅稅率未超過12%之長者，每人發放健保福利金1000元外，針對綜合所得稅稅率未超過5% (含查無申報資料者)的長者加碼發放健保福利金，包括55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1.2萬元，100歲以上長者每人2萬元，預估明年度投入經費約14億1250萬6000元，約31萬6492名長者受惠。

社會局表示，市府秉持優先照顧弱勢民眾的原則，去年規畫編列今年預算時，除將於今年度全面發放重陽敬老禮金1000元，另針對尚未獲健保補助且綜合所得稅稅率未超過12%(含查無申報資料者)之長者，每人發放健保福利金1000元，符合資格者將可一次領到重陽敬老暨健保福利金2000元，預計受益人數約24萬7000人，預估今年度重陽敬老暨健保褔利金經費約5億9300萬元。

健保 台南 原住民

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