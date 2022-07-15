幼瑩廣慈文教學會捐贈冷凍食品423箱 分送台南社區弱勢
幼瑩廣慈文教學會今天捐贈冷凍食品423箱給台南市長照社福團體、兒福單位及社區照顧關懷據點，並在幼瑩廣慈台南善化分會、永康區好朋友社區照顧關懷據點兩地發放。
幼瑩廣慈文教學會表示，長期致力社區公益事務與關懷弱勢，並在南市善化區設置愛心物資分享平台，分享與交流善心單位捐贈物資，在物價高漲的後疫情時期下，讓社福團體更有餘力照顧更多需要的人。
配合幼瑩廣慈學會的善心義舉，台南市照顧關懷據點志工紛紛參與愛心物資的搬運與配送；永康區里長聯誼會陳日祥會長、立法委員林宜瑾服務處執行長朱正軒也到永康好朋友社區關懷據點發放場地響應，參與志工搬運發放物資、協助配送到近80個受贈單位。
學會善化分會長盧盈宏表示，幼瑩推動社會公益事務已第六年，從被動轉介資源轉型主動媒合，為落實創辦人釋德法師父的創辦理念「願眾生人人有一碗飯吃，願眾生人人有一碗飯捧」，更在今年開始推廣抄經換取功德金活動，也願眾生能離苦得安樂，讓溫暖傳遍社會各個角落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言