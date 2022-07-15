幼瑩廣慈文教學會捐贈冷凍食品423箱 分送台南社區弱勢

幼瑩廣慈文教學會今天捐贈冷凍食品423箱給台南市長照社福團體、兒福單位及社區照顧關懷據點，並在幼瑩廣慈台南善化分會、永康區好朋友社區照顧關懷據點兩地發放。

幼瑩廣慈文教學會表示，長期致力社區公益事務與關懷弱勢，並在南市善化區設置愛心物資分享平台，分享與交流善心單位捐贈物資，在物價高漲的後疫情時期下，讓社福團體更有餘力照顧更多需要的人。

配合幼瑩廣慈學會的善心義舉，台南市照顧關懷據點志工紛紛參與愛心物資的搬運與配送；永康區里長聯誼會陳日祥會長、立法委員林宜瑾服務處執行長朱正軒也到永康好朋友社區關懷據點發放場地響應，參與志工搬運發放物資、協助配送到近80個受贈單位。