台南歸仁在地美食多 16美食部落客響應區公所專程介紹

台南歸仁在地美食多，店家卻飽受疫情之苦；區公所推出「行動支持歸仁美食」活動，邀請16名「美食部落客」來歸仁旅遊、吃美食，8月底前將好吃、好玩的景點推薦給大家。區長魏文貴表示，到今天下午已有10名部落客傳來作品，希望藉此加強行銷歸仁美食與美麗景點，提振觀光。

魏文貴說，公所持續透過多元方式推廣歸仁美食成效斐然，也期待能發掘更多在地美食，讓在地美食文化呈現在大家面前，希望藉行銷美食店家、減少疫情影響衝擊。感謝部落客們情義相挺，擔綱歸仁旅遊重要推手，用生動的文字、照片及影片吸引遊客前來遊玩消費；公所因經費有限，只能提供交通費用、美食消費必須請部落客們自己支出。

魏文貴表示，已發布美食文章包含台南美食地圖．玩樂誌、強尼帶球、跟著宸宸一起吃喝玩樂唷、台南吃貨︱愛吃輝︱好吃好玩好旅遊、南人幫、城市少女阿璇、娜塔Nata’s Colorful Life、Fresa芙芮莎莎旅憶食等作者，介紹萬里香土魠魚羹、佳美味蔥爆豬肉飯、郎港式鮮肉包、無名蔥肉餅、春發臭豆腐、無名肉粿、老蔡外省麵、捲八郎手作壽司等30家美食及沙崙彩繪牆、七甲花卉區、綠能科技示範場域等15處旅遊景點。