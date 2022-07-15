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麥寮鄉民10萬現金被當垃圾丟 焚化爐前成功攔截找回失款

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮清潔隊成功攔截即將送進焚化爐的垃圾，成功找回民眾丟失的十萬元現金和重要文件。記者蔡維斌／翻攝
麥寮清潔隊成功攔截即將送進焚化爐的垃圾，成功找回民眾丟失的十萬元現金和重要文件。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣麥寮林姓鄉民本月13日發現重要文件及現金10萬元不翼而飛，想起是被自己不小心跟著垃圾一同丟到垃圾車，馬上聯絡麥寮清潔隊，因鄉內垃圾都是當天直接運往六輕焚化爐處理，清潔隊獲報火速攔截，成功在焚化爐前找回失款，失主感激萬分，隊員說「再慢五分鐘就全燒成灰了」。

「公所嗎？我的10萬元和重要文件被垃圾車運走了啦！」林姓鄉民心急如焚打電話向麥寮鄉公所求援，指他的巨款和文件不小心當成垃圾丟了，公所火速通報清潔隊，由於麥寮鄉垃圾不送堆置場，直接運往六輕焚化爐處理。

林姓鄉民得知垃圾直運焚化爐，頭上三條線直說「去了了」，清潔隊員認為一刻不得延誤，當機立斷馬上聯繫垃圾車同仁，並成功攔截，當天執勤的隊員回憶說「只要再慢五分鐘就全燒成灰了」。

清潔隊員把集運失主路線的整車垃圾全倒在空地，經過一個多小時尋找，終於找到誤丟的牛皮紙袋，現場的所有人都開心萬分。

失主萬分感謝麥寮清潔隊幫了大忙，讓重要文件失而復得，他把將整個失而復得的驚險過程PO上麥寮地區臉書粉絲專頁，以對清潔隊表達致謝，感謝清潔隊的即刻救援，失主回想10萬元和文件平白丟失，甚至急到哭出來，感謝清潔隊的協助。

麥寮清隊隊長廖光輝表示，堆積如山的垃圾堆尋找遺失物，實不容易，看到失主找回失物的喜悅，所有人也跟著高興，也算功德一件，也藉以呼籲民眾清理居家垃圾時，務必仔細檢查，並非每個人都能那麼幸運。

失主對現款文件失而復得在臉書PO文感謝麥寮清潔隊的用心。記者蔡維斌／翻攝
失主對現款文件失而復得在臉書PO文感謝麥寮清潔隊的用心。記者蔡維斌／翻攝

失主 焚化爐 垃圾車

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