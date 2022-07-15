台南最大 安平港濱歷史特色公園「深海歷險趣」今啟用

台南市府投入4千多萬元，第一座真正結合民意，打造以「深海歷險趣」為主題的港濱歷史公園特色遊戲場，民眾引頸企盼已久，終於完成遊具檢驗，今天揭幕啟用，吸引許多家長帶孩童來嚐鮮。

市府工務局表示，安平港濱歷史公園，是台南市第一座結合公眾參與的共融遊戲場示範場域，在市民的期待與市府努力之下正式開放了，見證由小朋友親手打造的創意遊戲基地。

副市長趙卿惠說，市長黃偉哲上任後，規畫28座特色公園、15座已經完工，今天啟用突然下大雨，代表安平跟台南市都要發了，這座特色公園是目前台南市面積最大，也是最漂亮的，結合民間、家長與小朋友的意見，開過3次工作坊，結合港濱的意象，把劍獅意象融入公園，從小鯨魚到大鯨魚，到珊瑚礁，跟安平的發展結合起來充滿趣味。

工務局表示，港濱歷史公園特色遊戲場規畫過程辦理3場由家長、孩童及專家學者的工作坊活動中，擷取最大數的共識並票選決定以「深海歷險趣」為主題興建；經過公共政策平台的互動，民眾在意的不外乎好玩刺激，更重要的是孩童的安全性考量，其次是材質選擇，希望能採天然材料為主。

遊戲場特色主要是以深海歷險趣的故事讓孩童可以歡樂的在遊戲場嬉戲；遊戲場將定時撥放故事，讓孩子”聲”歷其境，跟著主角小鯨魚一起越過大鯨魚土丘、急流海溝、珊瑚礁叢和綠藻山洞，也可以在遊戲場的角落找到安平劍獅的身影。