雲嘉南澎湖偏鄉免費早篩肺癌 X光巡迴車啟航

中央社／ 嘉義市15日電

國際扶輪3470地區各扶輪社捐贈新台幣250萬元，攜手成功大學醫學系等打造X光巡迴車計畫，今天啟航將巡迴雲嘉南澎湖偏鄉免費進行防範肺癌普篩及追蹤，預計約1萬人可受惠。

國際扶輪3470地區今天在嘉義基督教醫院舉行「早篩肺癌、防範未然」早期肺癌篩檢之X光普篩巡迴車啟動記者會，在嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、台南市副市長趙卿惠、民進黨立委王美惠等人見證下，舉行啟航儀式，期待提高肺癌篩檢率，早期診斷，早期治療，提升痊癒率。

國際扶輪3470地區總監周伯良表示，雲嘉南偏鄉地區醫療資源較匱乏，號召國際扶輪3470地區各扶輪社及國際扶輪台灣總會共同捐資250萬元，結合成功大學醫學系等單位共同攜手打造「早期肺癌篩檢－X光偏遠鄉鎮普篩檢巡迴車計劃」，預約計有1萬人可受惠。

周伯良提到，巡迴車服務範圍為雲嘉南、澎湖地區偏鄉，今年10月底前規劃至少14個場次，地點及時間即日起由雲嘉南地區扶輪社安排路線、時程，陸續公布，服務對象以50歲以上民眾為主，有意願接受篩檢服務的民眾可就近與各扶輪社聯繫。

成大醫學院長沈延盛指出，衞福部國民健康署7月1日啟動LDCT（低劑量電腦斷層））肺癌篩檢計畫，雲嘉南地區是肺癌高發生率、年紀老化地區，且幅員遼闊，若要讓長輩到院做LDCT篩檢，舟車勞頓會讓他們吃不消。

沈延盛表示，巡迴車配置無骨X光數位攝影及AI（人工智慧）模型，判讀胸腔X光影像，找出偏鄉高危險的病人，再回到醫院做標準檢查、治療，可有效達到早期示警目的。

肺癌 偏鄉 嘉義

延伸閱讀

成大醫學院攜手睿生光電 啟動雲嘉南X光早期肺癌篩檢

成大醫院院長沈孟儒突聲明不續任 副院長李經維代理

扶輪社早期肺癌篩檢巡迴車造福偏鄉萬人 他功不可沒

成大醫院長沈孟儒突聲明不績任 成大將派人代理

相關新聞

台南歸仁在地美食多 16美食部落客響應區公所專程介紹

台南歸仁在地美食多，店家卻飽受疫情之苦；區公所推出「行動支持歸仁美食」活動，邀請16名「美食部落客」來歸仁旅遊、吃美食，...

麥寮鄉民10萬現金被當垃圾丟 焚化爐前成功攔截找回失款

雲林縣麥寮林姓鄉民本月13日發現重要文件及現金10萬元不翼而飛，想起是被自己不小心跟著垃圾一同丟到垃圾車，馬上聯絡麥寮清...

台南最大 安平港濱歷史特色公園「深海歷險趣」今啟用

台南市府投入4千多萬元，第一座真正結合民意，打造以「深海歷險趣」為主題的港濱歷史公園特色遊戲場，民眾引頸企盼已久，終於完...

影／台1線石牛溪橋竣工 張麗善、劉建國為建設交鋒

交通部長王國材今天至雲林縣主持省道台1線石牛溪橋竣工典禮，立法委員劉建國、雲林縣長張麗善均出席；張向王國材提出強化雲林縣...

嚇人！虎頭蜂群在廢棄轎車行李廂築巢 車主通報移除

秋節前是虎頭蜂築巢高峰，嘉義縣布袋鎮內田里有輛報廢多年轎車，停放空曠處，車主為整地準備移車，打開後行李箱，赫然發現形狀如...

台南學生護齒全國第一 玉皇宮贈偏鄉10校牙科診療椅

台南市府引進民間資源推動「設置偏鄉小學牙齒保健設備計畫」，今年獲開基玉皇宮鼎力支持，捐款購置口腔診療椅給10所偏鄉學校，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。