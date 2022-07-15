影／台1線石牛溪橋竣工 張麗善、劉建國為建設交鋒

交通部長王國材今天至雲林縣主持省道台1線石牛溪橋竣工典禮，立法委員劉建國、雲林縣長張麗善均出席；張向王國材提出強化雲林縣交通路網建議，籲請交通部「站在雲林縣看世界」，王表示從未以「經濟比率不佳」為由阻撓，而是相關計畫書應完整才能執行，希望縣府配合辦理，劉建國也說，張提及的工程是在他立委任內所爭取的經費，認為「地方政府應善盡責任」才是正道。

石牛溪橋是連接斗南鎮、斗六市的重要交通橋梁，曾整建過3次，不過從第1代至今已超過88年，工程「老背少」，橋梁基礎耐震力不足，橋墩基礎裸露嚴重、梁底低於計畫堤頂，且溪流持續沖刷，抗洪能力低。

交通部公路總局斥資4億4600萬元全面改建，橋長91公尺、橋寬40公尺，每向車道均設2個快車道、1個慢車道、1個右轉車道及1個人行道，橋梁結構則為單跨三拱肋鋼拱橋，白色鋼橋外型，更顯穩重、典雅，有益環境調和，夜間6至9時有景觀照明，極具特色。

該橋前年3月5日開工，經2年4個月施工期，本月10日下午重新通車，今天舉行竣工典禮，多名地方人士與會，張麗善、劉建國也先後抵達典禮會場。

張麗善今天當面向王國材傳達縣府訴求，她指出，雲林縣交通路網很重要，縣府爭取百億針對台鐵高架化，被以「人口老化、外流及經濟效益不高」為由阻撓；國道3號古坑交流道側車道工程經費9.97億，因物價波動再追加近4億元，縣府財政困難，盼交通部提高補助款。

王國材回應，國3古坑交流道因營建物價上漲，現在需要13億多，當時有提及未來如果增加經費，需由縣府負擔，不過雲林縣財政困難，交通部會對此進一步討論並協助。另鐵路立體化全國各縣市都在爭取，各案都是經審議委員會及做很多努力才成行，主要是縣府計畫書要按審查委員意見調整妥當，交通部會尊重委員意見給予支持。

劉建國指，他在立委任內積極爭取張提及的相關經費，國3古坑交流道側車道工程，縣府提報原有計畫7億多元，但來回審核近1年又追加至9.97億元，當時若能一併施工，也不至於拖到現在，經費將請中央承擔，縣府有趕快徵收用地的責任；鐵路高架化已爭取到可行性評估，請縣府完整擬妥計畫，才是執行的正道。