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嚇人！虎頭蜂群在廢棄轎車行李廂築巢 車主通報移除

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮內田里有輛報廢多年轎車，停放空曠處，車主為整地準備移車，打開後行李箱，赫然發現形狀如足球大小的虎頭蜂巢。圖／徐紹唐提供
嘉義縣布袋鎮內田里有輛報廢多年轎車，停放空曠處，車主為整地準備移車，打開後行李箱，赫然發現形狀如足球大小的虎頭蜂巢。圖／徐紹唐提供

秋節前是虎頭蜂築巢高峰，嘉義縣布袋鎮內田里有輛報廢多年轎車，停放空曠處，車主為整地準備移車，打開後行李箱，赫然發現形狀如足球大小的虎頭蜂巢，驚嚇趕緊通報，縣府農業處委託嘉縣救援協會，派人摘除蜂巢。

嘉縣救援協會理事長徐紹唐說，7至9月是虎頭蜂築巢高峰期，報廢車子停在戶外太久，讓虎頭蜂有機可乘築巢，築巢是常見的黃腰虎頭蜂，通常7月蜂巢大小有如足球、排球，8月會大到如同籃球。

端節過後，通報捕蜂案件增加，目前每天大約移除20個虎頭蜂巢，到8月會成長，民眾除草、修剪花木採果時，注意是否有虎頭蜂，發現築巢馬上通報專業人員移除。

農業處表示，嘉縣捕蜂捉蛇業務委託嘉義縣救援協會執行，時序進入夏天，虎頭蜂出沒高峰期，民眾發現住家或工作場所附近，出現虎頭蜂巢，馬上通報，會派救援協會人員移除。

嘉義縣布袋鎮內田里有輛報廢多年轎車，停放空曠處，車主為整地準備移車，打開後行李箱，赫然發現形狀如足球大小的虎頭蜂巢。圖／徐紹唐提供
嘉義縣布袋鎮內田里有輛報廢多年轎車，停放空曠處，車主為整地準備移車，打開後行李箱，赫然發現形狀如足球大小的虎頭蜂巢。圖／徐紹唐提供

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