台南學生護齒全國第一 玉皇宮贈偏鄉10校牙科診療椅

台南市府引進民間資源推動「設置偏鄉小學牙齒保健設備計畫」，今年獲開基玉皇宮鼎力支持，捐款購置口腔診療椅給10所偏鄉學校，今天舉辦捐贈儀式，教育局長鄭新輝代表接受，並代市長黃偉哲致贈感謝狀給玉皇宮及主委涂大松，中央健保署、台南市牙醫師公會、扶輪社、受贈學校等代表均到場觀禮。

教育局說，本次計畫受贈學校包含五甲國小、瑞峰國小、北寮國小、後港國小、新東國小、菁寮國小、三慈國小、後壁國小、左鎮國小及光榮實小等10校。透過設置診療椅及完善的診療場地規劃，可方便偏鄉學童就近接受牙醫篩檢與矯治追蹤。

依據衛福部最新研究統計，台南市學生齲齒顆數僅0.49顆，為全國最低的縣市。市府哲配合中央政策，推動含氟漱口水防齲計畫及學童口腔保健計畫，加上中央健保署及牙醫師公會專業協助，在偏鄉學校進行口腔巡迴醫療服務，全面守護學童口腔健康。

鄭新輝說，讓每位學童擁有一口健康、潔淨亮麗的牙齒，是學校衛生保健的重要工作。台南市國中小學生口腔保健推動成效相當好，學童的齲齒率27.31%，低於全國平均值的29.35%；複檢率達91.89%，遠高於全國平均值的84.37%。