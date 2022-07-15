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市府長者健保費補助 台南市議員質疑因選情告急加碼？

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議員質疑市府長者健保費補助，是因選情告急臨時加碼。記者周宗禎／翻攝
台南市議員質疑市府長者健保費補助，是因選情告急臨時加碼。記者周宗禎／翻攝

台南市議員蔡育輝、尤榮智、方一峰今天針對「市府開辦65歲以上長者健保費補助」開記者會，質疑市長黃偉哲「是否選情告急才做加碼？」要求今年就補助3千元，並朝全額補助目標前進，讓明年這項社福政策不會成為黃偉哲爭取連任的唯一一次。

蔡育輝說，「以往爭取市府開辦65歲以上長者健保費補助時，市府除有財政不堪負荷的理由，更以此為非法定社福支出會被扣補助款來拒絕施行，難道這些原因現在都不存在了嗎？」

蔡育輝指出，除國民黨市長參選人謝龍介很早就提出補助長者健保費政見，也有其他市長參選人提出相同訴求，掌握市政龐大資源的市長願意從善如流，當然地方樂見，不過原本堅稱沒錢、沒法實施的市府突然間就有法子、有錢來發放，實在讓人懷疑此舉又是「選舉伎倆」。

尤榮智、方一峰議員也為原南縣溪北地區民眾鳴不平，質疑府城要花數千億蓋5條捷運，大型建設都放在那邊，為何連少少的長者健保補助還要這樣被苛扣？未合併前原台南縣都有補助，原本期待合併升格帶來更多福利，沒想到反而什麼都沒有。

他們強烈懷疑明年的長者健保補助加碼政策會是曇花一現，只是為黃偉哲的市長連任選情告急所做的「安撫」措施。

健保 保費 黃偉哲

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