土庫商旅推出住宿小吃消費券 鎮長歡迎小鎮輕旅享美食

雲林縣土庫鎮一家商旅結合在地商圈協會的30家在地小吃，推出住宿送美食消費券「30萬元呷免驚」，持券可到土庫老街包括鴨肉麵線、王媽媽碗粿等知名小吃享用美食，土庫鎮長張榮麗代言，強調疫情期間到鄉鎮輕旅行，不會有群聚之虞，是暑假旅遊首選，歡迎到土庫逛老街享美食。

配合經濟部觀光局「悠遊國旅」專案及台灣PAY活動，土庫鎮的雲林商旅發起「現金消費券大放送」優惠活動，獲福田社會文化關懷協會及土庫商圈、老人會支持，今天優惠起跑儀式，選擇在土庫老街最熱鬧的順天宮前舊市場舉行，土庫鎮長張榮麗受邀代言。

一群穿著日式和服的小朋友在日式市場街頭曼妙起舞，來自馬來西亞等各國的遊學生也共襄盛舉，展現老鎮國際化，商旅負責人吳爾夫說，土庫美食聞名遐邇，且集中在順天週邊的老街商圈，這次發行美食消費券有30家美食名店響應，凡住宿雲林商旅每人可獲100元消費券。

吳爾夫說，今起至8月31日止，預計送出3000張美食消費券，金額達30萬元，持券者可到30家店享用美食。

張榮麗說，土庫老街美食林立，包括鴨肉麵線、王媽媽碗粿、怪人炒鱔魚、老方米糕等都是必吃美食，還有百年老店的高隆珍餅舖、雙糕潤等多家老餅舖都有令人回味的傳統糕點，更有多家經典的咖啡屋，古早味和現代美食應有盡有。