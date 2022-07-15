聽新聞
test
0:00 / 0:00
扶輪社早期肺癌篩檢巡迴車造福偏鄉萬人 他功不可沒
國際扶輪3470地區各扶輪社與成大醫學院合作，共同推動早期肺癌篩檢之X光普篩巡迴車，將為1萬名偏鄕社區民眾免費進行肺癌普篩。促成這次巡迴車服務的總監周伯良功不可沒。周伯良說，更多人一起做一件事，才能展現更大力量。
周伯良說，因為雲嘉南澎湖偏鄉民眾醫療資源少，「早期肺癌篩檢－X光偏遠鄉鎮普篩檢巡迴車計劃」，可望增加偏鄉民眾的肺癌篩檢率，早期發現，早期治療。而巡迴車可深入偏鄉，加上社友的接送幫忙，肺癌篩檢可以做好事先醫療，相信可以造福偏鄉民眾。
他表示，經費籌措過程其實相當順利，社友一聽到要幫忙購置巡迴車，為做公益都慷慨解囊，扶輪社友的優點就是把捐款當作習慣。
伯捷汽車租賃董事長周伯良是雲林蒜農子弟，從雲林縣虎尾鎮到嘉義市打拚，從汽車銷售員起家，如今在全台各地經營多家汽車銷售及租賃。他說，加入扶輪社後學習不少事情，包括如何經營企業、做好領導者以及回饋社會等，並了解更多人一起做一件事，才能展現更大力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言