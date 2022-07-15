扶輪社早期肺癌篩檢巡迴車造福偏鄉萬人 他功不可沒

國際扶輪3470地區各扶輪社與成大醫學院合作，共同推動早期肺癌篩檢之X光普篩巡迴車，將為1萬名偏鄕社區民眾免費進行肺癌普篩。促成這次巡迴車服務的總監周伯良功不可沒。周伯良說，更多人一起做一件事，才能展現更大力量。

周伯良說，因為雲嘉南澎湖偏鄉民眾醫療資源少，「早期肺癌篩檢－X光偏遠鄉鎮普篩檢巡迴車計劃」，可望增加偏鄉民眾的肺癌篩檢率，早期發現，早期治療。而巡迴車可深入偏鄉，加上社友的接送幫忙，肺癌篩檢可以做好事先醫療，相信可以造福偏鄉民眾。

他表示，經費籌措過程其實相當順利，社友一聽到要幫忙購置巡迴車，為做公益都慷慨解囊，扶輪社友的優點就是把捐款當作習慣。

伯捷汽車租賃董事長周伯良是雲林蒜農子弟，從雲林縣虎尾鎮到嘉義市打拚，從汽車銷售員起家，如今在全台各地經營多家汽車銷售及租賃。他說，加入扶輪社後學習不少事情，包括如何經營企業、做好領導者以及回饋社會等，並了解更多人一起做一件事，才能展現更大力量。