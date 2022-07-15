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林內農會挺過營運低潮邁開新頁 出書描繪從農刻苦

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲今天曝光「以農為榮」新書內容。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲今天曝光「以農為榮」新書內容。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內鄉農會今天發表「以農為榮」新書，描繪老、中、青三代農民從農的心路歷程，有別一般農會志，這本書以寫實筆觸，搭配文青風內容設計，刻畫在地農業背景，100本免費贈送，民眾可至農會本部索取，送完為止。

縣長張麗善今天與理事長王世明、常務監事徐秀珠及總幹事黃國洲共同曝光新書內容。黃國洲說，林內鄉有好山好水好農產，且有八色鳥、龍過脈步道等知名景觀景點，是極具魅力的鄉鎮，透過書籍，將當地農產品牌「紅透台灣」推向全台與國際，也紀錄農民對土地與農業的熱愛。

林內鄉農會近年輔導50多名青年農民，舉凡木瓜、鳳梨、芋頭、稻米及香蕉，均已發展成成熟農業。青農賴錦德說，返鄉務農讓他更享受生活，從中也深刻感受農會「真的做到以農為本，為農民服務的精神」，只要農務遇到問題，找農會就會獲得協助，甚至安排跨區性、政策性輔導，協助農民推動產銷履歷，農民點滴心頭，力讚「林內農會是最棒的！」

張麗善說，林內農會2002年信用部因營運問題被接管，在黃國洲與全體員工努力下，挺過困境、走出谷底，2007年重設信用部並重建辦公大樓，成為績優農會，一路以來各界都看在眼裡，她也感同身受，相信農會必會繼續茁壯，服務更好。

張麗善表示，農會與縣府是夥伴，共同推動農業升級，接續彼此還會導入智慧農業、科技農業，促進農產品生產經濟化，農業環境生態化，實現糧食安全、經濟發展、人文建設及自然保育永續發展目標。

黃國洲指出，農業源於土地，具無限想像與發展空間，除了生產與加工，還能發展休閒觀光，甚至跨域至生物科技，未來產值可觀，將會持續提供農民必要且有助益的服務，墊高農業產值，提高農民收入。

雲林縣林內鄉農會「以農為榮」新書集結在地老、中、青三代農民從農心路歷程。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會「以農為榮」新書集結在地老、中、青三代農民從農心路歷程。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會「以農為榮」新書以寫實筆觸，搭配文青風內容設計，刻畫在地農業故事。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會「以農為榮」新書以寫實筆觸，搭配文青風內容設計，刻畫在地農業故事。記者陳苡葳／攝影

農會 農民 張麗善 產銷履歷

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