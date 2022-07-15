台南蛋黃區 小東路北側台南公宅379戶 拚後年底完工

台南市政府選定北區小東路與北門路交叉口公有土地興建台南公宅，規畫379戶，公宅基地去年7月開工，目前即將完成基礎工程，預計2024年底完工。

都發局表示，小東路公宅基地面積802平方公尺，西臨台南公園，東鄰成功大學及台南火車站，居住、就業、交通、休閒、購物等機能條件皆十分良好。

市長黃偉哲指出，小東路北側公營住宅為台南市首案自建公宅，採通用設計，規畫取得綠建築、智慧建築標章，導入循環經濟設計概念，形塑友善高齡且跨世代的居住空間，並榮獲2021國家卓越建設獎「最佳規畫設計類─卓越獎」，期勉市政團隊持續精進，打造卓越的市政建設。

都發局長莊德樑表示，小東路公宅規畫提供1至3房型包含無障礙房共379戶，均附有櫥櫃、衣櫃、鞋櫃、熱水器、曬衣架等設備；此外在1樓設置社會福利設施包含日照中心及幼兒園、店鋪，地下停車空間委由交通局管理作為公共停車場滿足火車站周邊停車需求，全棟各樓層另有公共觀景陽台、屋頂綠美化並增設光電綠能，提供不同生活形態、不同使用者多樣化的社區服務。