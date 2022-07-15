布袋商港聯絡道獲核定13.6億闢建 嘉義海區交通傳佳音

嘉義縣海區聯外交通，繼台61線西濱快速公路，增設布袋鎮新塭交流道2.37億元，獲公路總局審查同意後，布袋海埔新生地聯外道路，歷經地方人士15年爭取，終獲中央同意補助13.6億元闢建。

縣府說，公路總局核定補助布袋商港聯外道路新闢工程總經費13.6億元，新闢總長1120公尺，新闢後將增加防災救災緊急應變安全，紓解交通壓力縮短行車時間，引導大型車分流，串聯布袋商港周邊景點，形成完整地區交通路網，創造更多觀光人潮及經濟效益，提升地方交通安全及生活品質。

縣府表示，96年起爭取增設聯外道路，歷任縣長、立委、地方人士多次向交通部高雄港務局、航港局及交通部爭取，6月獲交通部公路總局核定補助13.6億元。

布袋海埔新生對外交通只有布新橋，提供布袋居民進出，又是布袋澎湖藍色公路旅客、高跟鞋教堂觀光客必經之路，加上布袋觀光漁市，逢假日人車擁擠塞車，布新橋不符交通量需求，布新橋86年竣工，至今使用23年，海埔新生地區對外無第二出入口，形成孤島效應，缺乏避難輔助道路功能。