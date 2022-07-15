影／阿里山腳下鄒族逐鹿文創園區試營運 族人自力募資

8月莫拉克風災13周年前，歷經9年的漫長等待，嘉義縣阿里山腳下的鄒族逐鹿文創園區完工，上午舉行試營運啟動及祈福儀式，族人表演精彩的傳統歌舞熱情迎客，即日起試營運2個月，接受團體預約，9月17日開幕。

清晨3點，來自原鄉部落的巫師、長老，來到阿里山腳下番路鄉觸口村的逐鹿園區，依傳統儀式，為試營運祈福，逐鹿社區合作社理事主席莊莫俄、總經理鄭信得率30多名員工，接受祈福，上午10點，阿里山國家風景區管理處秘書林炳坤、縣府原住民行政科長江啟元等來賓，與族人手牽手祈福，拉開鐵門揭幕迎客，一起觀賞歌舞表演，聽簡報。

園區是2009年莫拉克風災後重建工程，原訂2012年底完工，因廠商人力財務延宕工期，縣府與廠商解約，土地及地上物移交阿管處興建，阿管處與縣府共斥資1億3千萬元，園區7570平方公尺，招租訂約，由逐鹿社區合作社承租營運，租期9年，每年180萬元租金。

園區規畫有遊客服務區、公廁、展演中心、餐廳、鄒市集、篝火廣場、瞭望塔、家屋，展演中心「優格哇斯劇場」可容納200名觀眾，園區經營，規畫結合劇場、梅花鹿園、射箭場、鄒市集等，暑假開始，疫情趨緩，園區迎接國旅遊客，盼帶動部落觀光，振興經濟。