超級雄鹿月大潮影響3天 台南安平海水倒灌加設抽水機

7月14日（農曆6月16日）是今年最大也是最後一次的「雄鹿超級月亮」！昨天早上8點07分滿潮水位最高的時間，台南安平路和同平路都發生海水倒灌現象，水利局加設抽水機抽出內水，今天情況較昨天改善，水利局說，這是幾年才會發生的大自然潮汐現象，但今年水位特別高運河都滿水位，將設法阻擋外水沿側溝流入社區。

水利局表示，今年最大滿月，引發年度大潮，依據中央氣象局資料影響從7月14日至16日，昨天上午8時左右，安平區安平路與湖美街交叉路口及同平路2處產生局部短暫積水現象，在安平路與湖美街交叉口增設1台移動式抽水機，後續再增派1台移動式抽水機加強抽水能量。

這次安平區同平路積水最嚴重，先佈設1部0.3CMS移動式抽水機，後續在水門處增派2台0.3CMS移動式抽水機加強內水抽排，並於巷弄低窪處增設1台3英吋移動式抽水機加強側溝抽排，以因應本次天文大潮期間海水倒灌現象。今天水位比昨天稍降，明天可逐漸脫離大潮影響。

水利局表示，潮汐主要由月球和太陽的引潮力決定，而引潮合力最大時期即稱為天文大潮，大潮是受到引力的影響，約幾年會發生一次，但今年大潮情況似乎更高，海水沿著連接的側溝灌入安平社區，同安路一帶地勢較低漥，積淹水較嚴重，這次是以加設抽水機因應，也會開會討論盤整水陸設施，以阻止海水倒灌避免社區及道路積淹水。

市議員李啟維表示，這幾天因大潮，陸陸續續接到民眾反映海水倒灌，大家擔憂萬一再下雨，是否淹水會更嚴重，雖然這是自然天文現象，和下雨淹水狀況不一樣，但還是要求水利局加強預防管理，同平路雖設有小型抽水站，但是功能不大，有必要檢討改進，大自然力量難測，建議可將路面地基墊高。