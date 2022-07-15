南茂科技加碼投資台南 投入125億擴建南科廠
台南市政府經濟發展局長陳凱凌今天表示，投資台灣事務所已核准南茂科技股份有限公司投資台南市申請案，預定投入新台幣125億元，在南科擴建一廠及二廠。
台南市經發局今天發布新聞稿指出，南茂科技繼民國108年投資台南後，再次加碼投資，投資台灣事務所已核准南茂科技投資台南申請案，預定投入125億元，招募台灣224名員工。
南茂科技是半導體封裝測試領域的重要企業，液晶顯示器驅動IC封裝測試產能排名全球第2。南茂科技預定在南科擴建一廠及二廠，投資項目包括智能設施、自動化及相關生產、綠電設施、設備等。
陳凱凌表示，台商回流投資台南企業共45案，投資額1855億元，創造1萬2921個就業機會。全國也吸引264家台商回台投資1兆652億元，提供8萬2075個就業機會。
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