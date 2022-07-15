綠營番路鄉長初選民調揭曉 鄉代會副主席陳正昇獲提名

民進黨嘉義縣番路鄉長初選民調昨晚揭曉，2家民調公司電話民調結果，鄉民代表會副主席陳正昇勝出，競爭對手、鄉代會主席林宏謙接受民調結果，貼臉書祝福陳正昇，將番路帶向更進步的未來，感謝大家的支持。

縣黨部主委陳川崎說，今天黨部將公告提名陳正昇代表民進黨，參選番路鄉長，議長張明達協調初選，初選民調方式，由他、縣長翁章梁及立委陳明文共同見證，昨晚實施電話民調，黨部執行長、陳正昇及林宏謙都派人監看。

昨晚6點到10點電話民調，雙方簽協議書內容民調敗選者，需支持勝選者，不可脫黨選鄉長，張明達說，由民調勝出者出線代表民進黨參鄉長。

陳正昇感謝大家支持，陳正昇任5屆鄉代表、副主席，2屆縣農會理事，2屆番路鄉農會理事，中埔警分局觸口警友站長等職務。