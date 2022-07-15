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綠營番路鄉長初選民調揭曉 鄉代會副主席陳正昇獲提名

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
番路鄉代會主席林宏謙接受民調結果，貼臉書祝福陳正昇，將番路帶向更進步的未來，感謝大家的支持。記者魯永明／翻攝
番路鄉代會主席林宏謙接受民調結果，貼臉書祝福陳正昇，將番路帶向更進步的未來，感謝大家的支持。記者魯永明／翻攝

民進黨嘉義縣番路鄉長初選民調昨晚揭曉，2家民調公司電話民調結果，鄉民代表會副主席陳正昇勝出，競爭對手、鄉代會主席林宏謙接受民調結果，貼臉書祝福陳正昇，將番路帶向更進步的未來，感謝大家的支持。

縣黨部主委陳川崎說，今天黨部將公告提名陳正昇代表民進黨，參選番路鄉長，議長張明達協調初選，初選民調方式，由他、縣長翁章梁及立委陳明文共同見證，昨晚實施電話民調，黨部執行長、陳正昇及林宏謙都派人監看。

昨晚6點到10點電話民調，雙方簽協議書內容民調敗選者，需支持勝選者，不可脫黨選鄉長，張明達說，由民調勝出者出線代表民進黨參鄉長。

陳正昇感謝大家支持，陳正昇任5屆鄉代表、副主席，2屆縣農會理事，2屆番路鄉農會理事，中埔警分局觸口警友站長等職務。

另名表態參選的無黨籍嘉義縣藥師公會前理事長蕭博勝，將在8月1日出版「堅定自信，您我同行」書刊，成立競選總部，展開競選活動，跟鄉民報告從政理念及建設家鄉願景。

民進黨番路鄉長初選民調揭曉 鄉代會副主席陳正昇勝出獲提名。記者魯永明／翻攝
民進黨番路鄉長初選民調揭曉 鄉代會副主席陳正昇勝出獲提名。記者魯永明／翻攝

2022大選 嘉義縣選舉 民進黨

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