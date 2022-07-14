雲林石牛溪橋夜間點燈 燈光隨季節變化成斗南新地標

雲林縣斗南鎮石牛溪橋歷時2年4個月，在今年7月10日正式完工通車，也在橋上加裝照明設施，燈光隨季節變化，打造斗南新地標，今晚舉辦夜間燈光點亮儀式，立委劉建國、公路總局副局長林聰利等人到場參加，盼帶動石牛溪橋周邊交通及觀光。

林聰利說，劉建國向公路總局局長陳文瑞建議，像新北市新月橋、淡水漁人碼頭情人橋等，希望石牛溪橋夜間照明也有新亮點，而陳文瑞也認同，所以石牛溪橋人行道景觀照明經特別設計，燈光顏色隨著季節變化，希望未來石牛溪橋成為當地居民夜間休閒場所。

劉建國說，石牛溪橋是串連斗六、斗南、虎尾的重要橋樑，過去橋墩基樁跟沉箱基礎裸露嚴重，耐洪能力不足，在2020年爭取改建工程經費4.46億元，歷時2年4個月終於完工，正式通車前更增設照明設施，讓民眾通行更安全。