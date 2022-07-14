嘉市農民喊不願稻作四選三 陳吉仲允諾這2種專案補助

農委會去年起實施「稻作四選三」措施，但嘉義市農田未經都市計畫，缺水路、農路，難配合休耕或轉作；立委王美惠今邀農委會主委陳吉仲與農民座談，陳吉仲當場提出因地制宜方案，第二期配合休耕，農地交農委會處理，每公頃補助4萬5000元，或轉作景觀花卉每公頃補助5萬5千元，獲得認同。

陳吉仲表示，稻作四選三的政策是解決國內水稻超產囤積，確保收購價格，也有相關補助方式，農民有一期選擇休耕，1公頃補助4萬5000元，而農民去申請產銷履歷驗證，會補助驗證收費的3分之2，取得驗證後，每年補助每公頃1萬5000元，另，農金局也有辦水稻收入保險。

今約50、60名農民參與會談，不納入稻作四選三，有農民說，嘉市的農田面積小，未經都市計畫，缺水路、農路，若要休耕、轉作，反而影響未來稻作，希望能繼續正常耕作。

立委王美惠說，政策是立意良善，但稻作四選三，卻易被農民誤解為被迫休耕、限制繳交公糧的狀況，難免造成農民恐慌，嘉市也確實有很多地區不適合轉作水稻以外的作物，應該因地制宜、提出更多誘因，輔導農民轉型而避免損及權益。

陳吉仲認為，考量嘉市農地的特殊性，政策不能一體適用，當場說，針對嘉市農地作特殊案例的補助，於今年二期作時公告，第一，配合休耕政策，每一公頃補助4萬5000元，不需要配合休耕標準種植田菁，農地則交給農委會處理；第二，配合休耕政策，原補助4萬5000元，現針對嘉市特別加碼1萬元，也就是1公頃補助5萬5000元，並鼓勵農民休耕期間種植景觀花卉。

據統計，去年嘉市農戶5704 戶，耕地面積1793公頃，耕作水稻面積一期作654.09公頃、二期作642.5公頃，可見一、二期大多進行稻作。