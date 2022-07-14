南科A至O區辦理徵收 推動成立廉政平台府檢聯手防弊

台南市南科開發區塊A、B、C、D、E、N、O已具辦理時效性與急迫性，為能減少外力干預影響行政業務，市府規畫推動成立徵收工程廉政平台，地政局長陳淑美及政風處長高伯陽今拜會南檢檢察長葉淑文，請檢方共同參與，防範弊失發生。

陳淑美表示，南科特區已成為南台灣科技廊道的核心，既有產業用地使用率已達飽和，未來全球高科技產業的布局以及半導體上下游產業聚落完整鏈結的需求，以及吸引高科技就業人才在地宜居的城市競爭力考量，辦理南科開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收工程。

主要面積430公頃，區段徵收面積375公頃，工程匡列總經費378億，地主逾千人，為能減少外力干預影響行政業務，構思成立「台南市南科特定區開發區段徵收工程」廉政平台，使區段徵收工程能順利推動，如期如實完成。

政風處長高伯陽表示，南科特定區為目前台南溪南地區重要引力發展核心，也是帶動產業發展的引擘，透過跨域合作、公開透明資訊、全民督工，期能夠提升南科園區周邊地區生活機能，兼顧產業、居住、服務機能均衡發展。

葉淑文說，機關首長的決心關係廉政平台的推動成敗，能夠感受到南市府團隊，對重大公共工程規畫推動的用心，南檢樂意提供相關協助。地檢署將適時就事前預防及事後主動偵辦兩大面向，提供法令宣導及防弊建言，全案辦理過程中如涉及不法情事主動偵辦，相互交流工程及法律意見，協助解決工程執行所遭遇問題。