雲林崙背羅厝社區藍染體驗 長輩初次玩好開心

崙背羅厝社區發展協會與行政院農委會水土保持局合作，推動綠色照顧計畫，今由綠色照顧員廖婉婷到場主持活動，一早帶著長者們做運動，也邀請文化創意藝術協會帶領藍染活動，16名社區長者到場參加活動，第一次親手染布讓他們直呼好有趣。

參與活動民眾田印說，參加羅厝社區舉辦的活動好幾年了，早上9點就先來運動，10點開始做工（藍染），第一次做藍染很有趣，要把布綁得很緊才可以，有訓練到手的肌肉，早起運動讓她覺得很健康，也在這裡交到許多朋友。

綠色照護員廖婉婷說，原本將長輩分成4組，請大家輪流到活動中心前方使用染料，但後來因玩得太興奮，第2次染布時長輩們蜂擁而上，一邊染布、一邊交流感想，初次辦理藍染活動很成功，長輩們都很喜歡。