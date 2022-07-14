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雲林崙背羅厝社區藍染體驗 長輩初次玩好開心

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣崙背羅厝社區長者田印首次挑戰藍染，覺得非常有趣。記者黃于凡／攝影
雲林縣崙背羅厝社區長者田印首次挑戰藍染，覺得非常有趣。記者黃于凡／攝影

崙背羅厝社區發展協會與行政院農委會水土保持局合作，推動綠色照顧計畫，今由綠色照顧員廖婉婷到場主持活動，一早帶著長者們做運動，也邀請文化創意藝術協會帶領藍染活動，16名社區長者到場參加活動，第一次親手染布讓他們直呼好有趣。

參與活動民眾田印說，參加羅厝社區舉辦的活動好幾年了，早上9點就先來運動，10點開始做工（藍染），第一次做藍染很有趣，要把布綁得很緊才可以，有訓練到手的肌肉，早起運動讓她覺得很健康，也在這裡交到許多朋友。

綠色照護員廖婉婷說，原本將長輩分成4組，請大家輪流到活動中心前方使用染料，但後來因玩得太興奮，第2次染布時長輩們蜂擁而上，一邊染布、一邊交流感想，初次辦理藍染活動很成功，長輩們都很喜歡。

廖婉婷也說，羅厝社區活動中心內，每張椅子都貼有長輩的名字，大家都有專屬位置，每周一至五早上8點30分至下午4點30分，規畫食農教育、自然科學、藝術美學、音樂律動等課程，也有附午餐，歡迎年滿65歲長者報名參加，可洽社區活動中心（05）696-0037。

綠色照護員廖婉婷推動綠色照顧計畫，歡迎社區長輩參加。記者黃于凡／攝影
綠色照護員廖婉婷推動綠色照顧計畫，歡迎社區長輩參加。記者黃于凡／攝影
雲林縣崙背羅厝社區今天首辦藍染體驗活動，16名長者到場參加。記者黃于凡／攝影
雲林縣崙背羅厝社區今天首辦藍染體驗活動，16名長者到場參加。記者黃于凡／攝影
雲林縣崙背羅厝社區今天首辦藍染體驗活動，活動獲長者一致好評。記者黃于凡／攝影
雲林縣崙背羅厝社區今天首辦藍染體驗活動，活動獲長者一致好評。記者黃于凡／攝影
雲林縣崙背羅厝社區今天首辦藍染體驗活動，長者們蜂擁上前染布。記者黃于凡／攝影
雲林縣崙背羅厝社區今天首辦藍染體驗活動，長者們蜂擁上前染布。記者黃于凡／攝影

藍染

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