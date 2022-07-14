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艾田協會捐贈寢具殺菌乾燥車 造福雲林偏鄉失能臥床者

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
艾田成長關懷生活協會今捐贈寢具殺菌乾燥車給天主教若瑟醫院，改善偏鄉長照環境。記者黃于凡／攝影
艾田成長關懷生活協會今捐贈寢具殺菌乾燥車給天主教若瑟醫院，改善偏鄉長照環境。記者黃于凡／攝影

為實現在地老化，補足長照不足之處，台北市艾田成長關懷生活協會今捐贈一輛市價350萬元的寢具殺菌乾燥車給天主教若瑟醫院，幫助長期臥床的失能患者，免於處在充滿病菌、異味的環境，也解決長照中最困擾的疥瘡寢具問題。

院長李聰明說，雲林縣65歲以上老年人口超過13萬人，占總人口19.4% ，在失能率12.7%比例下，推估雲林縣失能人口有將近1萬7千人，尤其沿海地區醫療資源最為缺乏，獲捐寢具殺菌乾燥車，未來將與長照機構、社福單位合作，也研議使用基金為中低收入戶服務。

長照社區健康部主任游淑如說，失能患者長期臥床，被褥溼、悶，容易滋長蟎蟲、細菌，甚至發生褥瘡、疥瘡等問題，早期只能用黑色垃圾袋包住疥瘡患者被褥在太陽下曝曬半個月，現在寢具殺菌乾燥車就方便許多，可殺死9成以上細菌、病毒及塵蟎，並達到除臭功效。

艾田成長關懷生活協會理事長許惠說，2年前因緣聽到院長李聰明演講，得知偏鄉地區除了醫療資源匱乏外，還有許多失能身障者躺在許久未清潔的環境，想起自己照顧長期臥床婆婆、癌症末期女兒的辛酸，便號召成員捐款。

許惠說，協會成員並非顯赫背景，大家都只是普通人，平日節儉將錢存下，累積一點一滴的愛心，「500不嫌少，50萬不嫌多」每個人都盡力了，最後由理事王蕙貞媒合好友林學圃募足最後差額，集結許多人的力量才能成就這番美事。

許惠也說，感謝若瑟醫院給予這個機會，不只凝聚協會成員的心，更能幫助到社會上需要幫助的人，完成目標讓他們很開心也很感動，未來還有長照就醫交通車，若瑟醫院交通車已使用十餘載，安全疑慮讓人擔心，交通車費用500萬元會繼續努力。

艾田成長關懷生活協會理事長許惠（左）今代表協會捐贈寢具殺菌乾燥車給天主教若瑟醫院院長許聰明（右）。記者黃于凡／攝影
艾田成長關懷生活協會理事長許惠（左）今代表協會捐贈寢具殺菌乾燥車給天主教若瑟醫院院長許聰明（右）。記者黃于凡／攝影

長照 患者 雲林

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