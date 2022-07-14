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嘉義市議員黃思婷捐3千片N95口罩 守護醫護健康
嘉義市議員黃思婷服務團隊結合民間友人的力量，今天捐贈3千片高防護效果的N95口罩給台中榮總嘉義分院，由院長陳正榮代表受贈，感謝提供醫院最需要的防疫物資。黃思婷表示，得知N95口罩不是那麼容易取得，為支持醫護守護嘉義市民的健康，號召民間友人一起挺醫護。
市議員黃思婷也具有護理專業及臨床經歷，對於醫護人員第一線工作的辛勞與危險性十分感同身受，本土疫情擴大以來，即曾多次主動排班，投入醫院採檢站支援，並曾捐贈百餘件防護隔離衣給嘉榮，以物資及專業全方位的支持醫護同仁。
黃思婷表示，自己也是護理人員的一份子，因此平時在議會為大家發聲，困難時更要與大家站在一起並肩作戰，先前得知N95口罩不是那麼容易取得，為支持醫護守護嘉義市民的健康，號召民間友人一起挺醫護，謝謝2年多來嘉義醫護團隊的辛苦與付出，也期待拋磚引玉，呼籲民眾一起成為辛苦醫護的堅強後盾，一起響應挺醫護，讓醫護安全，使醫護更有量能守護鄉親的健康。
院長陳正榮表示，感謝黃議員團隊及各界善心人士，在疫情仍變化莫測的時刻愛心送暖，捐贈醫護最需要的高防護力N95口罩，強化同仁個人防護裝備，讓醫護團隊更加安心、放心的執行醫療及照護工作，嘉榮將持續為在地鄉親及榮民、榮眷提供安全無虞的診療環境及最優質專業的醫療服務，將各界的愛心發揚延續，為民眾打造醫療照護的鐵布衫，守護嘉義鄉親健康。
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