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嘉縣國內最大單一儲能案場完工送電 成為穩定電網尖兵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣首座也是全國最大單一儲能案場，元月在太保市強本汽車廠開工，今天完工，總容量12.6 MW（百萬瓦）AFC儲能系統併網送電。圖／力暘能源提供
嘉義縣首座也是全國最大單一儲能案場，元月在太保市強本汽車廠開工，今天完工，總容量12.6 MW（百萬瓦）AFC儲能系統併網送電。圖／力暘能源提供

台電電力交易平台去年11月15日成立，力暘能源公司看準綠能商機，由專攻儲能開發、建置的子公司「銧昊儲能」切入調頻輔助服務（AFC）市場，嘉義縣首座也是全國最大單一儲能案場，元月在太保市強本汽車廠開工，今天完工，總容量12.6 MW（百萬瓦）AFC儲能系統併網送電。　

力暘能源集團旗下銧昊公司投資的首座儲能案場，1月開工以來，在嘉縣府、台電嘉義區處及相關部門支持、指導與協助下，今天完成檢驗送電。

台電嘉義區處說，政府推展能源轉型、綠能政策，最需要大型儲能系統支援，穩定供電及提升電力品質。目前全台併網及審核中的AFC儲能案場總容量不到40 MW ，台電評估至2025年的總需求容量為1000 MW。

今天這座總容量達12.6MW的AFC儲能系統完成送電，不但是嘉義首座與台電併網的儲能案場，也是目前全台併網容量最大的單一案場，預計8月底完成系統測試後，即可併入台電電力交易平台運行，屆時將發揮輔助調頻服務的功能，成為穩定電網的尖兵。

力暘能源集團董事長黃志文說，未來力暘能源與銧昊公司將持續加速推動儲能系統建置，共同實現台灣能源轉型目標，嘉義擁有得天獨厚日照資源，光電覆蓋率超越100%，正是儲能系統得以發揮功用之際，要發揮再生能源最大效益，需透過儲能櫃電池儲放電功能，維持系統穩定，提高電力備援。

「銧昊儲能」參與的調頻輔助服務系統是電力交易平台難度較高，需快速反應儲能，當台電電網需支援，儲能系統須在1至10秒快速反應調頻，維持電網頻率穩定，避免停電危機，儲能案場採用世界前三大儲能設備商「POWIN」鋰鐵電池系統。

嘉義縣首座也是全國最大單一儲能案場，元月在太保市強本汽車廠開工，今天完工，總容量12.6 MW（百萬瓦）AFC儲能系統併網送電。圖／力暘能源提供
嘉義縣首座也是全國最大單一儲能案場，元月在太保市強本汽車廠開工，今天完工，總容量12.6 MW（百萬瓦）AFC儲能系統併網送電。圖／力暘能源提供
嘉義縣首座也是全國最大單一儲能案場，元月在太保市強本汽車廠開工，今天完工，總容量12.6 MW（百萬瓦）AFC儲能系統併網送電。圖／力暘能源提供
嘉義縣首座也是全國最大單一儲能案場，元月在太保市強本汽車廠開工，今天完工，總容量12.6 MW（百萬瓦）AFC儲能系統併網送電。圖／力暘能源提供
嘉義縣首座也是全國最大單一儲能案場，元月在太保市強本汽車廠開工，今天完工，總容量12.6 MW（百萬瓦）AFC儲能系統併網送電。圖／力暘能源提供
嘉義縣首座也是全國最大單一儲能案場，元月在太保市強本汽車廠開工，今天完工，總容量12.6 MW（百萬瓦）AFC儲能系統併網送電。圖／力暘能源提供

台電 嘉義 再生能源

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