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喜憨兒工場推三款爸爸專屬蛋糕 花558元就能取悅老爸

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
喜憨兒基金會庇護工場設計三款父親節蛋糕，分別取名為「爸爸好芒」、「男神歐爸」及「英雄爸爸」。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒基金會庇護工場設計三款父親節蛋糕，分別取名為「爸爸好芒」、「男神歐爸」及「英雄爸爸」。圖／喜憨兒基金會提供

正值芒果產季，為迎接今年父親節喜憨兒基金會庇護工場設計三款父親節蛋糕，分別取名為「爸爸好芒」、「男神歐爸」及「英雄爸爸」，採用歐洲節慶甜點「咕咕霍夫」的皇冠造型溶入設計概念。基金會人員說，受疫情影響，目前預售情況不如預期，盼還沒訂蛋糕的消費者能響應公益消費。

「咕咕霍夫」貌似皇冠，一款源自奧地利、法國、德國、瑞士等中歐國家的節慶甜點。喜憨兒庇護工場今年推出三款父親節應景蛋糕都有融入類似元素。

「爸爸好芒．夏日芒果」磅蛋糕採用當季盛產芒果製成的芒果醬，另加乳酪鮮奶油與杏桃丁，每一口都吃得到果香，這款蛋糕還有父親節插牌，訂購者可以親自妝點蛋糕，6吋優惠價558元。

「男神歐爸．酪梨優格慕斯」是新鮮酪梨果泥拌入無糖優格，內層搭配巧克力蛋糕，一層酪梨慕斯一層蛋糕互相交疊，6吋優惠價588元；還有「英雄爸爸．濃醇黑芝麻乳酪」蛋糕，同樣也是6吋優惠價588元。喜憨兒基金會說，558元起公益選購喜憨兒父親節蛋糕，能讓每位憨兒獲得工作訓練機會。詳情可上喜憨兒購物網查詢https://www.sefunnet.com/Goods/Detail?id=1d58e4d9-d8a4-4aed-82e7-4834fb362130

「男神歐爸．酪梨優格慕斯」是新鮮酪梨果泥拌入無糖優格，裡面還有巧克力蛋糕。圖／喜憨兒基金會提供
「男神歐爸．酪梨優格慕斯」是新鮮酪梨果泥拌入無糖優格，裡面還有巧克力蛋糕。圖／喜憨兒基金會提供
為迎接父親節到來，憨兒工作夥伴在廚房忙著製作糕點。圖／喜憨兒基金會提供
為迎接父親節到來，憨兒工作夥伴在廚房忙著製作糕點。圖／喜憨兒基金會提供

父親節 喜憨兒

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