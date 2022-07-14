10萬現金被當垃圾丟 麥寮清潔隊惡臭垃圾山中尋回
雲林縣麥寮鄉公所清潔隊昨天下午照常收垃圾，突然林姓女子告知誤將現金10萬元等當垃圾丟棄，清潔隊派出小山貓和人力協助，在5公噸垃圾山中找逾1小時後尋獲，眾人開心不已。
林女今天接受中央社記者電訪時表示，她昨天上午如常清理家中垃圾，下午看到垃圾車到，就把所有垃圾丟入，結果爸爸返家後發現原本放在垃圾桶旁的袋子不見，裡面裝有新台幣10萬元和重要文件。
林父追問之下才知現金和文件都被當垃圾丟了，趕緊打電話給清潔隊尋求協助，成功攔截差點就倒進焚化爐的垃圾。
麥寮鄉公所清潔隊許組長得知後，立即請此輛垃圾車原車返回清潔隊，並派出小山貓協助翻找。
林女等近10人在5公噸垃圾山中尋找，眾人花了1小時多找到，林女開心不已，今天在臉書（Facebook）上貼文感謝清潔隊的協助與付出。
林女提到，在尋找過程中，終於見識到垃圾未分類及垃圾量的恐怖，呼籲大家要做好垃圾分類，以及盡可能減少垃圾量！
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