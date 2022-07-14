在地人才懂 比「民雄鬼屋」更恐怖的「大林芎蕉山」

號稱最猛鬼屋「民雄鬼屋」，將鬼屋以新故事型態搬上大銀幕，引發關注；但，嘉義還有一處神秘特區「大林芎蕉山」，常使外地人進得去，卻無法出來，易迷路特點增添懸疑氛圍。

據了解，芎蕉山民眾迷路案，平均1個月至少接獲2起，當地警消與救難人員表示，該區域叉路口多，只要一走錯，路就會愈來愈小，非常容易迷路，警方常接獲，因導航系統誤導到此處的迷路案。

匪夷所思的是芎蕉山地處偏僻，外地的走失者最後卻常在此區被發現，記者實地走訪，山路起伏，道路兩旁竹林密布，雖是白天卻隔外陰森，且路口小路多人煙稀少，戶與戶之間相隔遠，也不敢久留。

芎蕉山位於嘉義縣大林鎮中坑里，有間大林鎮龍岩國小，10年多前廢校至今，校舍已顯得斑駁老舊，近來成為特定族群撞膽探險秘境，也讓此區更添恐怖懸疑氛圍。