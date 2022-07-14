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在地人才懂 比「民雄鬼屋」更恐怖的「大林芎蕉山」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
大林鎮中坑里的龍岩國小，10年多前廢校至今，校舍已顯得斑駁老舊成為撞膽探險秘境。記者呂慧瑜／攝影
大林鎮中坑里的龍岩國小，10年多前廢校至今，校舍已顯得斑駁老舊成為撞膽探險秘境。記者呂慧瑜／攝影

號稱最猛鬼屋「民雄鬼屋」，將鬼屋以新故事型態搬上大銀幕，引發關注；但，嘉義還有一處神秘特區「大林芎蕉山」，常使外地人進得去，卻無法出來，易迷路特點增添懸疑氛圍。

據了解，芎蕉山民眾迷路案，平均1個月至少接獲2起，當地警消與救難人員表示，該區域叉路口多，只要一走錯，路就會愈來愈小，非常容易迷路，警方常接獲，因導航系統誤導到此處的迷路案。

匪夷所思的是芎蕉山地處偏僻，外地的走失者最後卻常在此區被發現，記者實地走訪，山路起伏，道路兩旁竹林密布，雖是白天卻隔外陰森，且路口小路多人煙稀少，戶與戶之間相隔遠，也不敢久留。

芎蕉山位於嘉義縣大林鎮中坑里，有間大林鎮龍岩國小，10年多前廢校至今，校舍已顯得斑駁老舊，近來成為特定族群撞膽探險秘境，也讓此區更添恐怖懸疑氛圍。

當地居民說，除非在地人帶路，不然是很容易迷路的！而芎蕉山早期廣植香蕉，不過現在居民都改為種植柳丁及麻竹筍，之前滿山金黃香蕉的景色已不復見。

嘉義縣大林鎮「芎蕉山」，路口叉路多，加上路旁陰涼竹林，讓此區增添懸疑氛圍。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」，路口叉路多，加上路旁陰涼竹林，讓此區增添懸疑氛圍。記者呂慧瑜／攝影
大林鎮中坑里的龍岩國小，10年多前廢校至今，校舍已顯得斑駁老舊成為撞膽探險秘境。記者呂慧瑜／攝影
大林鎮中坑里的龍岩國小，10年多前廢校至今，校舍已顯得斑駁老舊成為撞膽探險秘境。記者呂慧瑜／攝影
大林鎮中坑里的龍岩國小，10年多前廢校至今，校舍已顯得斑駁老舊成為撞膽探險秘境。記者呂慧瑜／攝影
大林鎮中坑里的龍岩國小，10年多前廢校至今，校舍已顯得斑駁老舊成為撞膽探險秘境。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」，使人易迷路特點，讓此區增添懸疑氛圍。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」，使人易迷路特點，讓此區增添懸疑氛圍。記者呂慧瑜／攝影

鬼屋 嘉義 廢校

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