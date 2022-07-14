聽新聞
test
0:00 / 0:00
在地人才懂 比「民雄鬼屋」更恐怖的「大林芎蕉山」
號稱最猛鬼屋「民雄鬼屋」，將鬼屋以新故事型態搬上大銀幕，引發關注；但，嘉義還有一處神秘特區「大林芎蕉山」，常使外地人進得去，卻無法出來，易迷路特點增添懸疑氛圍。
據了解，芎蕉山民眾迷路案，平均1個月至少接獲2起，當地警消與救難人員表示，該區域叉路口多，只要一走錯，路就會愈來愈小，非常容易迷路，警方常接獲，因導航系統誤導到此處的迷路案。
匪夷所思的是芎蕉山地處偏僻，外地的走失者最後卻常在此區被發現，記者實地走訪，山路起伏，道路兩旁竹林密布，雖是白天卻隔外陰森，且路口小路多人煙稀少，戶與戶之間相隔遠，也不敢久留。
芎蕉山位於嘉義縣大林鎮中坑里，有間大林鎮龍岩國小，10年多前廢校至今，校舍已顯得斑駁老舊，近來成為特定族群撞膽探險秘境，也讓此區更添恐怖懸疑氛圍。
當地居民說，除非在地人帶路，不然是很容易迷路的！而芎蕉山早期廣植香蕉，不過現在居民都改為種植柳丁及麻竹筍，之前滿山金黃香蕉的景色已不復見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言