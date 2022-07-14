腹部超音波肝癌檢查 嘉基醫院提供200個免費名額

嘉義基督教醫院與肝基會合作於本月24日辦理腹部超音波檢查，協助民眾早期發現肝癌、早期治療，並提供200個免費名額，建議40歲以上，逾1年未作腹部超音波檢查的民眾，趕快報名為健康把關。

嘉義基督教醫院表示，肝是無聲的器官，卻也是人體重要器官，一旦發生問題往往為時已晚，在台灣沒有B肝疫苗的年代，許多新生兒在出生後因為母體垂直傳染而造成B型肝炎，所幸1985年以後出生接受B肝疫苗施打，大大降低了罹患B型肝炎的機率。但近年來大眾生活水平提升、高醣、高油、高熱量的飲食偏好及缺乏運動等等，使得脂肪肝人口逐年上升，根據2021年由肝病防治學術基金會與全台12家醫療院所合作舉辦的全民免費超音波篩檢活動資料顯示接受檢查的總人數1912人，其中1064人有脂肪肝，比率高達56%。而在嘉基183名受檢者中，篩出有脂肪肝的民眾佔6成，另外，還有2人疑有不明腫瘤。這都提醒了大家早期發現、早期治療、定期追蹤的重要性。

肝基會嘉義分會執行長也是嘉基肝膽腸胃科醫師陳啟益表示，保護肝臟首要日常作息正常，不熬夜、睡眠充足，飲食應多食用富含維他命 A、C 的黃綠色蔬菜及水果、新鮮天然的食物，避免食用高脂肪或油炸、油煎或油酥的食物，忌暴飲暴食，忌菸酒，搭配適當運動，維持理想體重的範圍，最後提醒一定要記得作定期檢查。