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嘉義縣自由行住房補助5千萬限量5萬份 明天開跑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣加碼5千萬旅宿補助，縣長翁章梁宣布自由行住房補助「Q碰券活動」，明天起入住每房送1千元Q碰券。圖／嘉縣府提供
嘉義縣加碼5千萬旅宿補助，縣長翁章梁宣布自由行住房補助「Q碰券活動」，明天起入住每房送1千元Q碰券。圖／嘉縣府提供

嘉義縣加碼5千萬旅宿補助，搶攻國旅出遊熱潮，縣長翁章梁宣布自由行住房補助「Q碰券活動」，明天起入住每房送1千元Q碰券，可直接住房折抵及消費使用，現在就出發嘉義，享用獨嘉優惠！

翁章梁說，觀光局15日推出「悠遊國旅」計畫，自由行旅客平日每房最高補助300元，嘉縣加碼中央政策，獨家推出「住房送千元Q碰券」優惠，不分平假日適用，入住合作旅宿每房送1份1千元Q碰券，500元折抵房價，旅客平日最高折抵房價1800元，領先全台。

自由行旅客明天直接向合作旅宿業者訂房、入住，每房將發放1份1千元Q碰券，500元折抵房價，500元可至餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費，合作旅宿業募集130家及消費店家約200家，合作旅宿業及消費店家共約300多家，持續增加中，活動至12月15日或Q碰券發放完畢為止，限量5萬名，先搶先贏。

合作旅宿500元消費部分（500元1張），除阿里山賓館 (歷史館)、慕噶納娜民宿可觀賞阿里山日出，也有伯扶的家民宿、瑪拉雅民宿，體驗沿海風情，以及平原區長榮文苑、棒棒積木飯店等鄰近故宮南院、蒜頭糖廠等景點。

合作店家500元消費部分（100元3張、50元4張），除採買特產，如奮起湖米餅、老楊方塊酥、鳳梨酥外，也可至三隻小豬觀光農場、冷研碳索館、梅問屋、向禾休閒漁場、棒棒鯨奇樂園、築夢森居探索生態農場、水道頭文創園區等觀光休閒場域。美食小吃店家包括布袋黑皮海鮮餐廳、東石漁人碼頭美食區等皆可使用。8月20日、27日有「海之夏」活動，活動資訊可至Q碰券活動官網https://chiayiq.com查詢。

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