南市爭取鐘點老師紓困全國都受惠 黃偉哲感謝中央

台南市長黃偉哲關心各類鐘點教育人員，因配合疫情暫時停止實體課程期間，造成鐘點費或薪資中斷而有紓困需求，指示教育局向中央反映並爭取紓困補貼，已獲教育部正面回應並函文各縣市受理申請鐘點教師的薪資補貼，南市約有1000人次受惠。

黃偉哲表示，此次紓困對象為高中以下及公立幼兒園未具本職並在各校擔任課後社團教學或課後照顧的人員和學校廚工，因南市學校及公幼自5月23日到6月30日停止實體授課，有1個半月期間收入受到影響，因此市府於6月14日主動行文教育部爭取該類人員的紓困補助。他感謝中央積極回應，採納南市的紓困建議，協助度過疫情。

教育局長鄭新輝說，教育部補助高中以下及公立幼兒園受疫情影響的人員，申請薪資補貼措施公文已公告，請各校轉知相關人員並盡速辦理各項調查及申請審核作業，彙整函報教育部國教署審核後，會由國教署直接撥款至申請人帳戶。

教育局提醒，此次補貼校園鐘點人員，申請資格包含國小兒童課後照顧服務班人員、夜光天使點燈專案計畫人員、學生學習扶助人員、課後社團外聘教師、公立幼兒園延長照顧服務員、特殊教育助理員、公辦公營學校廚工及其他因配合停課導致鐘點費、薪資中斷的人員。

自即日起至22日前，應填具相關要求文件至所屬學校提出申請，但不得重複請領其他機關相同性質的津貼、補助。南市所轄高中以下學校及幼兒園須協助在7月18日至22日間完成線上系統填報與紙本送件，由教育局統一審查後報國教署辦理申請作業。