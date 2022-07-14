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莫內風高水準油畫遭棄 嘉市教師書畫協會聯展幫尋主人

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
莫內風的油畫10幾年遭棄置，嘉義市教師書畫協會會員聯展，展出兩幅，盼幫找主人。記者林伯驊／攝影
莫內風的油畫10幾年遭棄置，嘉義市教師書畫協會會員聯展，展出兩幅，盼幫找主人。記者林伯驊／攝影

嘉義市教師書畫協會會員聯展「彩飛墨舞」今起在嘉市文化局展到24日，共100多件書法、油畫、燒陶等作品，理事長林姿吟更曝光一批遭棄置的畫作，皆為油畫，她認為有莫內畫風，「水準很高」，將其中2幅展出，盼藉此機會協尋畫家或其家人。

林姿吟表示，10多年前1名嘉縣的清潔隊隊員接到民眾請求，收了一批不要的油畫，約20幾幅，大部分畫框都已毀損，畫作本身還算完整，但也不知該如何安置這些作品，便邀她去賞畫，她才將畫作全數帶回安置。

林姿吟說，這批不知作者的畫作，形式都是油畫，且有莫內的畫風，她和教師書畫協會會員猜測，創作者本身恐出身師大體系，又該名清潔隊員轉述，疑似這名創作者到了國外，多年不曾返鄉，家人不滿之下於是丟棄作品，不過已找不到當年棄置的家戶，相關說法都無從考證。

林姿吟認為，這些作品水準極高，長年也為如何適當保存傷透腦筋，希望協尋畫家或者家人，為作品求一個圓滿，若找無原主人，擬再找保存場所，或義賣並將所得捐給弱勢。

嘉義市教師書畫協會表示，會員聯展「彩飛墨舞」展出100多件作品，包含書法70多幅，油畫、水墨等畫作40幅，還有燒陶作品，展出許多已故前輩的作品，包括畫家黃照芳的油畫「憶」、協會創會會長書畫家程東源的山水水墨畫、趙天行的篆書、隸書、行書、草書，及4幅春夏秋冬四時讀書樂作品。

林姿吟也展出自己書法作品，隸書寫的「不再滯留」，她說，新冠肺炎肆虐，念及無常，才提筆揮毫，希望疫情不要再滯留。嘉義市教師書畫協會的會員聯展今起到24日，在嘉市文化局4樓展覽室展出。

嘉義市教師書畫協會的會員聯展「彩飛墨舞」今起到24日，在嘉市文化局4樓展覽室展出。記者林伯驊／攝影
嘉義市教師書畫協會的會員聯展「彩飛墨舞」今起到24日，在嘉市文化局4樓展覽室展出。記者林伯驊／攝影
嘉義市教師書畫協會林姿吟的書法作品。記者林伯驊／攝影
嘉義市教師書畫協會林姿吟的書法作品。記者林伯驊／攝影
莫內風的油畫10幾年遭棄置，嘉義市教師書畫協會會員聯展，展出兩幅，盼幫找主人。記者林伯驊／攝影
莫內風的油畫10幾年遭棄置，嘉義市教師書畫協會會員聯展，展出兩幅，盼幫找主人。記者林伯驊／攝影
莫內風的油畫10幾年遭棄置，嘉義市教師書畫協會會員聯展，展出兩幅，盼幫找主人。記者林伯驊／攝影
莫內風的油畫10幾年遭棄置，嘉義市教師書畫協會會員聯展，展出兩幅，盼幫找主人。記者林伯驊／攝影
嘉義市教師書畫協會的會員聯展「彩飛墨舞」今起到24日，在嘉市文化局4樓展覽室展出。記者林伯驊／攝影
嘉義市教師書畫協會的會員聯展「彩飛墨舞」今起到24日，在嘉市文化局4樓展覽室展出。記者林伯驊／攝影
嘉義市教師書畫協會的會員聯展「彩飛墨舞」今起到24日，在嘉市文化局4樓展覽室展出。記者林伯驊／攝影
嘉義市教師書畫協會的會員聯展「彩飛墨舞」今起到24日，在嘉市文化局4樓展覽室展出。記者林伯驊／攝影
嘉義市教師書畫協會的會員聯展「彩飛墨舞」今起到24日，在嘉市文化局4樓展覽室展出。記者林伯驊／攝影
嘉義市教師書畫協會的會員聯展「彩飛墨舞」今起到24日，在嘉市文化局4樓展覽室展出。記者林伯驊／攝影
莫內風的油畫10幾年遭棄置，嘉義市教師書畫協會會員聯展，展出兩幅，盼幫找主人。記者林伯驊／攝影
莫內風的油畫10幾年遭棄置，嘉義市教師書畫協會會員聯展，展出兩幅，盼幫找主人。記者林伯驊／攝影

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