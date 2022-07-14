超級雄鹿月大滿潮！台南安平低窪道路淹水

昨天是農曆6月15日，超級雄鹿月吸引民眾賞月。但台南市安平路和同平路今天上午8時左右發生海水倒灌現象，李啟維除了要求水利局加強預防管理外，也呼籲大家不用過度恐慌，畢竟這是自然現象，和下雨淹水狀況不一樣。

水利局表示，這是滿潮造成，發生後有用移動式抽水機抽水，1個小時候就退去。

李啟維說這幾天因大潮，陸陸續續接到民眾反映海水倒灌，尤其在今天特別嚴重，大家擔憂萬一再下雨，是否淹水會更嚴重，他除了馬上要求相關單位做好交通維護之外，他也認為這和下雨淹水狀況不一樣，因為下雨淹水是排水有問題，滿水位淹水是在較低窪的地方才會淹水。

他說，到安平路現場了解，在安平路和湖美街T字路口因較低窪有積水現象，確實會造成路過車輛濺水，有必要加以管制疏導，至於同平路雖設有小型抽水站，但是功能不大，有必要檢討改進。