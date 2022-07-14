大林慈濟醫師長駐守護偏鄉20年 解除大埔鄉無醫困境

嘉義縣大埔鄉曾是全臺4大無醫鄉之一，嘉義大林慈濟醫院自2002年起承接大埔醫療站，派駐醫師24小時守護大埔鄉親健康，解除無醫鄉之困境，鄉長吳明勳贈送匾額感謝長駐醫師林英龍與中醫部醫師葉明憲。

醫師林英龍在大埔醫療站已有6年多，至今已為248位外傷患者縫合，處理111位蜂螫病人，林英龍表示，是大家眾力眾緣合作，才能成就此事，來到大埔6年多，很幸福，能在偏鄉做這樣有意義的事情。

每周三風雨無阻上山看診的中醫部醫師葉明憲說，大林慈濟醫院接手大埔醫療站已20年，感恩慈濟基金會和醫院的支持，我們才有機會在此地服務。