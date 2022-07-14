快訊

水不見了？太麻里「金崙溫泉」水位急降 在地居民矛頭指向它

陳時中戰隊成形！吳思瑤：莊瑞雄、林楚茵當發言人

「小綿羊」飆國道騎給警車追 女騎士被捕送辦至少罰款2萬9

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大林慈濟醫師長駐守護偏鄉20年 解除大埔鄉無醫困境

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
大林慈濟醫院接手大埔醫療站至今已20年，大埔鄉長吳明勳（右2）感謝長駐醫師林英龍（右3）及中醫部醫師葉明憲（右1）。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院接手大埔醫療站至今已20年，大埔鄉長吳明勳（右2）感謝長駐醫師林英龍（右3）及中醫部醫師葉明憲（右1）。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

嘉義縣大埔鄉曾是全臺4大無醫鄉之一，嘉義大林慈濟醫院自2002年起承接大埔醫療站，派駐醫師24小時守護大埔鄉親健康，解除無醫鄉之困境，鄉長吳明勳贈送匾額感謝長駐醫師林英龍與中醫部醫師葉明憲。

醫師林英龍在大埔醫療站已有6年多，至今已為248位外傷患者縫合，處理111位蜂螫病人，林英龍表示，是大家眾力眾緣合作，才能成就此事，來到大埔6年多，很幸福，能在偏鄉做這樣有意義的事情。

每周三風雨無阻上山看診的中醫部醫師葉明憲說，大林慈濟醫院接手大埔醫療站已20年，感恩慈濟基金會和醫院的支持，我們才有機會在此地服務。

鄉長吳明勳表示，要投入偏鄉醫療，如果沒有熱誠，很難做得到，兩名醫師是典範，將鄉親當成自己的好友、家人照顧，讓偏遠、人少、老人多的大埔鄉，得到很多的溫暖。

大埔鄉長吳明勳（右1）贈感謝狀給嘉義醫師林英龍（右2）與中醫部醫師葉明憲（右3）的長駐，守護偏鄉無醫鄉困境。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
大埔鄉長吳明勳（右1）贈感謝狀給嘉義醫師林英龍（右2）與中醫部醫師葉明憲（右3）的長駐，守護偏鄉無醫鄉困境。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

延伸閱讀

男子登台南大凍山 迷途嘉義大埔山區幸脫險

建中38同學會 台東關山慈濟送醫護餐盒打氣挺防疫

歸剛一直看！ 大林老街店家掛紅布條引目光

染疫大林慈濟醫師現身分享 與家人扶持度過隔離壓力

相關新聞

台南南區停電760戶停電 台電：變壓器遭車撞擊

台南市南區三官路、文南路、金華路二段、長南街、健康路二段及新城街一帶，中午12時07分傳出停電，經台電查察停電原因為健康...

超級雄鹿月大滿潮！台南安平低窪道路淹水

昨天是農曆6月15日，超級雄鹿月吸引民眾賞月。但台南市安平路和同平路今天上午8時左右發生海水倒灌現象，李啟維除了要求水利...

大林慈濟醫師長駐守護偏鄉20年 解除大埔鄉無醫困境

嘉義縣大埔鄉曾是全臺4大無醫鄉之一，嘉義大林慈濟醫院自2002年起承接大埔醫療站，派駐醫師24小時守護大埔鄉親健康，解除...

福利加碼！黃偉哲：台南健保福利金明年提高發放金額

台南市社會局今天在永華市政中心，舉辦老人福利團體業務聯繫會報，黃偉哲率社會局長陳榮枝與原南市20個老人福利團體代表意見交...

雲林5大振興拚觀光 最夯「百萬名車抽特斯拉」再度出線

交通部觀光局國旅振興明天上路，雲林縣政府今晚7點開放2天1夜「類畢旅」打頭陣，限定身分證開頭「P」且在雲林縣就讀的應屆畢...

我的青春影像日記 台南新住民快意人生

台南市大港國小新住民學習中心成立17年來，陪伴許多新住民朋友成長與學習。為鼓勵更多新住民勇於接納生活中各式挑戰，活出精彩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。