福利加碼！黃偉哲：台南健保福利金明年提高發放金額

台南市社會局今天在永華市政中心，舉辦老人福利團體業務聯繫會報，黃偉哲率社會局長陳榮枝與原南市20個老人福利團體代表意見交流，黃偉哲允諾老人福利團體的業務經費明年會再加碼，而在健保福利金方面，經評估財政狀況後，明年將再適度提高發放金額。

黃偉哲表示，在疫情舒緩之後，長者就可以一起用餐，並增加生活關懷、社交互動機會，目前共餐服務，深受鄉親重視及好評，未來南市府將爭取中央補助經費，持續推動共餐服務。

近來老人家都很關心健保費補助問題，黃偉哲說，今年有加1千，明年會再把經費加更多，現在台南是六都最少，但其他5都的制度都不太一樣，不是每一都都無條件全額補助健保費，有的補助幾千，最多是9千多塊，但是有排富。

他上任時，65歲以上長者27萬8千人，現在是32萬7千人，到明年重陽節可能35萬人，為兼顧大家福利，還要好好規畫，但會更多，不會更少。

黃偉哲在會中強調，「老吾老以及人之老」，建構完善的老人福利服務網絡，增進高齡長者社會連結力，打造樂活高齡城市，一直是南市府努力的目標。

他感謝老人福利團體長期來支持市府老人照顧政策，配合社會局辦理長青學苑課程、支持銀髮衣缽相傳計畫及協助推動各項老人福利政策，有效提升高齡長者的社會參與和自我成就感。

老人福利團體更在疫情期間，協助市府加強宣導，鼓勵長者踴躍施打疫苗，提高長者對新冠病毒的防禦力，老人福利團體不僅是銀髮族友伴的重要支持網絡，也是南市府推動老人福利政策的重要夥伴。

社會局長陳榮枝說，為加強對弱勢獨老的關懷，南市府積極推動「睦鄰志工計畫」，結合睦鄰志工、里鄰長、或社區關懷據點關懷長者，以「一戶一睦鄰」方式，定期提供獨居長者探訪與關懷。

社會局統計，到今年5月，台南市65歲以上老年人口計有32萬6657人 (男性15萬133人、女性17萬6524人)，佔全市總人口17.64%，預估2025年台灣將進入超高齡社會。