雲林5大振興拚觀光 最夯「百萬名車抽特斯拉」再度出線

交通部觀光局國旅振興明天上路，雲林縣政府今晚7點開放2天1夜「類畢旅」打頭陣，限定身分證開頭「P」且在雲林縣就讀的應屆畢業高中職或大學生免費參加，首辦2梯次名額60人，至「慢遊雲林」粉絲專頁線上報名。

縣長張麗善今天公布雲林縣振興觀光5大面向，包括舉辦第2年、頗受歡迎的百萬名車抽特斯拉，及百萬消費住宿券、百萬自駕遊補助、百萬團體旅遊獎助、百萬安心旅遊補助等「5百五告讚」振興方案。

「觀光是驅動經濟發展的重要引擎」張麗善表示，上一波5倍券遊雲林抽汽車，成功為雲林縣帶來15億觀光效益，雲林順利從農業大縣轉型為觀光大縣，此次方案延續部分受好評的重點活動，今天起到10月31日期間，縣境消費滿100元發票，透過「慢遊雲林」App連結登錄累計達500元，即獲1組抽獎序號，消費越多，中大獎機會越高。

文化觀光處長陳璧君說，此次振興合作超過上百店家，囊括食衣住行育樂，遊客在60多家特約飯店或旅館住宿，不影響國旅補助外，還可再享500元住宿實質折抵優惠，在2天1夜行程中遊逛8大商圈、觀光工廠、特色店家及微冊角落店家等，也均適用購物折抵。

陳璧君指出，防疫期間，仍有民眾不敢輕易搭乘大眾運輸工具出遊，這波補助也鼓勵「自駕遊」，至少暢遊2個景點，可獲800至1000元補貼；另團體旅遊15人以上，不限平、假日住宿雲林特約旅宿及遊玩指定景點，整團獎助金高達2萬元。