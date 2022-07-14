聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林5大振興拚觀光 最夯「百萬名車抽特斯拉」再度出線
交通部觀光局國旅振興明天上路，雲林縣政府今晚7點開放2天1夜「類畢旅」打頭陣，限定身分證開頭「P」且在雲林縣就讀的應屆畢業高中職或大學生免費參加，首辦2梯次名額60人，至「慢遊雲林」粉絲專頁線上報名。
縣長張麗善今天公布雲林縣振興觀光5大面向，包括舉辦第2年、頗受歡迎的百萬名車抽特斯拉，及百萬消費住宿券、百萬自駕遊補助、百萬團體旅遊獎助、百萬安心旅遊補助等「5百五告讚」振興方案。
「觀光是驅動經濟發展的重要引擎」張麗善表示，上一波5倍券遊雲林抽汽車，成功為雲林縣帶來15億觀光效益，雲林順利從農業大縣轉型為觀光大縣，此次方案延續部分受好評的重點活動，今天起到10月31日期間，縣境消費滿100元發票，透過「慢遊雲林」App連結登錄累計達500元，即獲1組抽獎序號，消費越多，中大獎機會越高。
文化觀光處長陳璧君說，此次振興合作超過上百店家，囊括食衣住行育樂，遊客在60多家特約飯店或旅館住宿，不影響國旅補助外，還可再享500元住宿實質折抵優惠，在2天1夜行程中遊逛8大商圈、觀光工廠、特色店家及微冊角落店家等，也均適用購物折抵。
陳璧君指出，防疫期間，仍有民眾不敢輕易搭乘大眾運輸工具出遊，這波補助也鼓勵「自駕遊」，至少暢遊2個景點，可獲800至1000元補貼；另團體旅遊15人以上，不限平、假日住宿雲林特約旅宿及遊玩指定景點，整團獎助金高達2萬元。
張麗善說，接續至8月間有「類畢旅2.0」2天1夜500元悠遊雲東、雲西及縣民專屬免費1日遊、500元2日遊，9、10月還有「類蜜旅」，搭配「與神同行」等主題遊程，提供各族群適性選擇，深遊雲林。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言