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我的青春影像日記！台南新住民快意人生

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市大港國小為鼓勵更多新住民勇於接納生活中各式挑戰，活出精彩人生，拍攝紀實影「我的青春影像日記」。記者鄭惠仁／攝影
台南市大港國小為鼓勵更多新住民勇於接納生活中各式挑戰，活出精彩人生，拍攝紀實影「我的青春影像日記」。記者鄭惠仁／攝影

台南市大港國小新住民學習中心成立17年來，陪伴許多新住民朋友成長與學習。為鼓勵更多新住民勇於接納生活中各式挑戰，活出精彩人生，拍攝紀實影「我的青春影像日記，今天發表。2位新住民回憶過往，話說在臺心生活，走過的汗水和淚水都已轉化為生命的堅實、幸福的印記。

市長黃偉哲表示，台南市新住民人數3萬5000多人，歡迎更多新住民求學、工作、婚戀，落腳台南展開第二人生。他說，從影片中感受到2位新住民越南的歐美豔及印尼的郭芝余，在工作、家庭及學習各方面的付出與努力。黃偉哲也送來「幸福小禮物」，鼓勵她們在「幸福城市」持續幸福跨步前行。

教育局長鄭新輝說，南市教育局致力新住民教育，推動執行層面包含學校教育、家庭教育和社會教育等，包括新住民家庭生活適應多元學習服務，尤其在大港國小及東山國小設置新住民學習中心，多年來提供新住民培力課程，協助多位新住民朋友因融入時下生活經驗發展第二專長，而深獲新住民朋友喜愛。

影片中新住民是越南的歐美豔及印尼的郭芝余，她們分享來台數十年，從建立家庭、交新朋友，以及一路走來的各種感念。

歐美豔回首近30年來台歲月感慨萬千，曾經因生活不遂想輕生，而今有能力在移民署南區事務大隊台南市第一服務站擔任通譯，幫助更多的新住民，回想過往辛苦忍不住讚許自己好堅強好厲害。

郭芝余的母親在印尼從事美髮工作，嫁到台灣後也開設屬於自己的美髮工作室，常年參與新住民學習中心的各項課程，加入學校及社區志工團回饋社會，2人樂觀的態度幫助身旁的同鄉姊妹，帶領姊妹走出家門，參與學習與活動。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，許多新住民為申請歸化國籍，需具備基本語言能力，也要知道權利義務基本常識，因而到新住民學習中心學習。

幾年下來，漸漸培養終身學習的習慣，持續參與新住民學習中心各項課程，也結交來自不同國家的姊妹朋友，在學習互動中共同分享經驗，形成緊密的人際情感連結，相互砥礪前行，形成家庭支持的正向力量。影片公布在台南市家庭教育中心網頁 (https://web.tainan.gov.tw/family/)，歡迎點閱觀賞。

台南市大港國小為鼓勵更多新住民勇於接納生活中各式挑戰，活出精彩人生，拍攝紀實影「我的青春影像日記」。記者鄭惠仁／攝影
台南市大港國小為鼓勵更多新住民勇於接納生活中各式挑戰，活出精彩人生，拍攝紀實影「我的青春影像日記」。記者鄭惠仁／攝影

新住民 台南

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