提供7種語言熱線服務 移工安心生活、工作

移民署南區事務大隊嘉義市服務站於後湖工業區辦理移工宣導活動，內容包含在台居留法令、地下匯兌、電動自行車新規定以及學習中文的工具等與生活息息相關的法令及資訊。1990並提供7種語言服務熱線，協助移工了解台灣法令，適應台灣生活，安心來台工作。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，移民署持續透過多元管道向移工宣導法令，協助移工掌握政府重要資訊，安心在台工作。另移民署設置「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」，提供中、英、日、越、印、泰、柬7種語言諮詢服務，若新住民及外國朋友在台有法令或生活上的問題不知道該如何尋求管道獲得資訊，可撥打詢問。

越南籍移工阿芳說，來台工作3年多，持續地學習中文，之後會多多利用移民署介紹的華語101APP，並跟朋友分享這個工具。阿芳平時都以電動自行車代步，因為工作緣故，無法隨時瞭解切身相關的資訊，這個宣導活動讓她知道要購買或騎乘有合格標章的電動自行車並且不能改裝，以後會多注意，不然賺的辛苦錢就白白浪費了！