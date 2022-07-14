趕搭鬼觀光熱潮 布袋青年壯遊火燈夜巡趕鬼營隊

台南美術館地獄特展，帶動鬼觀光熱潮，嘉義縣布袋過溝建德宮百年傳統「火燈夜巡」，農曆7月1日開鬼門前舉行3天，信眾持火把跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，教育部青年發展署委託布袋嘴文化協會，27、28日舉辦青年壯遊：火燈夜巡之聚落沙洲尋寶營隊。

過溝建德宮「火燈夜巡」是嘉縣特色的無形文化資產，庄民拿火把陪李王爺巡視各庄，溝通、安撫那些不願意在農曆7月享受供奉的惡靈，甚至施展神威鎮壓惡靈，29日是民俗鬼月開鬼門日子。

布袋嘴文化協會說，鬼月將至，掀開火把遊庄、探險家出海的序幕，，嘉義濱海位在昔日古內海之一─倒風內海範圍內，潟湖及沙洲，因淤沙而發展出魚塭、鹽田、農田與聚落，潮間帶更有豐富營養源，讓海濱人終年獲豐美物產可食。

暑期正值農忙告一段落，人們閒暇參與宗教盛事，避免鬼月孤魂野鬼做亂，人助庄頭李大王顯神威，「我們將自組北管青年隊，高舉火把、敲鑼打鼓助神趕鬼去，還會搭船至外傘頂洲，搶灘、玩水、耙找野生蛤蠣，到3D彩繪漁村散步拍照，用聚落養殖文蛤做醃醬帶回家」