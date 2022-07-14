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搶觀光客嘉義縣團旅補助明天開跑 上線搶3萬個名額

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
搶觀光客嘉義縣團旅補助明天開跑。圖／嘉縣府提供
搶觀光客嘉義縣團旅補助明天開跑。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府為帶動疫後觀光人潮，對團體旅遊推出「體驗行程補助」、「獎勵旅行社帶團獎金」兩大方案，明天開跑，鼓勵國人留在嘉縣食宿遊購行，獎勵旅行社包裝團體旅遊推廣嘉義套裝行程。

文化觀光局規畫明天開放旅行社線上報名，出團時間8月1日至12月15日止，每團至少20人，報名參加「曾文水庫遊湖、部落體驗、觀音瀑布、觀光軸線體驗、觀光漁筏」等五大體驗行程，每人每次補助300元，總計補助3萬人次，加上獎勵旅行社帶團獎金總獎金100萬元，提供總獎助金達1千萬元。

過去2年也有團旅補助，今年不同的是，希望旅行社安排遊客來嘉體驗行程，包含觀音瀑布半日遊、曾文水庫遊湖看老鷹、山美部落及茶山部落DIY、台18及166觀光軸線揉茶或咖啡體驗等，透過體驗讓遊客延長在嘉旅遊時間，放慢速度欣賞嘉義。

文觀局邀業者協商討論，局長許有仁說，「體驗行程補助」總獎助金900萬，針對五大體驗行程補助，每個體驗行程出遊人數上限40人，每人每次補助300元，每團申請上限為1萬2千元，單一旅行社申請補助上限額為180萬。

「獎勵旅行社帶團獎金」總獎勵金百萬，合法旅行社須安排遊程經「N23.5玩嘉愛上我」旅遊摺頁上至少一處旅遊景點，且於嘉縣境合法旅宿業至少住宿1晚，15日至12月15日帶團人數排名前五的旅行社，可分別獲得40萬、30萬、2萬、6萬及4萬獎金。

團旅補助資訊在嘉義團體旅遊官網https://chiayitravel2022.wordpress.com，請洽嘉義縣團體

旅遊專案辦公室，服務時間為周一至周五9點30分至17點30分，諮詢專線為04-2708-3060、04-2708-3061、0978-279-722；傳真：04-2702-8483；Email：planning@168travel.com.tw。

搶觀光客嘉義縣團旅補助明天開跑。圖／嘉縣府提供
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