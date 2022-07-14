七夕愛情動起來！台南大觀音亭擲杯選「真人月老」

台南市大觀音亭月老公為「府城四大月老」之一，近年配合台南市政府推出的七夕愛情嘉年華活動，安排「真人月老」參加，扮演者由董事擲筊，獲最多聖杯就是「月老」，1任3年。昨擲筊人選，董事侯明福以5筊杯勝出，也是有趣又有特色的宗教活動。

市府每年的七夕愛情嘉年華活動，自2014年起安排「府城四大月老廟」推出真人月老參加活動，扮演者穿上各家廟宇的月老特色服裝，為活動亮點，也吸引民眾索求紅線牽姻緣。

大觀音亭的月老公有「闊嘴月老」美名，擅長牽紅線良緣、說媒，吸引廣大信眾參拜。迎接七夕愛情嘉年華活動，亭宮選取扮演者的方式，以現任所有的董事擲筊杯決定，聖杯數最多就是扮演者，每次活動都得出場，3年1任。

13日的選人活動，由董事長吳福春帶領副董事長林淑華等董事，先向月老參拜稟告緣由，接著開始擲筊，親自到場者自己擲筊，若未能到場，由董事長代為擲筊。

第一位唱名的是府城觀興文化藝術基金會長侯明福，因有事未能到場，由董事長代擲，連續擲出5個聖杯，之後各董事所擲的都未能超出，最後由董事長吳福春向月老稟告，侯明福獲選為「真人月老」扮演者。在場人士也都認為侯和月老一樣慈眉善目，造型相似度高，是最佳人選。