聽新聞
test
0:00 / 0:00
每日最高供應20萬噸 台南海水淡化廠環評過關
預定落腳台南將軍青鯤鯓的台南海水淡化廠，今經環保署環評過關，未來最高每天可提供20萬噸供水，也將是全台規模最大海淡廠。
台南市政府水利局晚間發布新聞稿說，保護署今在召開環境影響評估審查委員會第423次會議，審查「台南海水淡化廠興建計畫」，開發單位水利署南區水資源局承諾未來將以分期開發、夏季降載產水、減少耗電及綠能發電、節能減碳等規畫，營造友善環境，降低開發衝擊，獲得委員認同，會議決議無須進行第二階段環境影響評估並通過環評大會審查。
水利局說明，環評委員會中也建議開發單位取得建築物使用執照半年內取得綠建築標章、海洋爬蟲類監測頻率除春秋兩季外，另每年夏季增加執行一次調查；另外植栽以原生種為主，施工及營運期間不可使用化學毒性藥劑；還有施工期間4/5以上運輸車輛及1/5以上施工機具取得自主管理標章，至少20%為五期以上排放標準車輛，這些都獲得開發單位正面回應允諾辦理，後續台南市政府也會持續督促開發單位依環評承諾事項辦理。
水利局指出，近年氣候變遷降雨極端化，旱澇越趨明顯，去年上半年全台遭逢56年最嚴重乾旱，台南地區2月即進入橙燈減量供水，造成民生及產業用水不便，市長黃偉哲相當關心台南缺水問題，要求力求各管道穩定民生及產業用水，增加水資源開闢，台南海淡廠完工，未來提供最高每日20萬噸供水，可穩定台南民生及公共給水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言