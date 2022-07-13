台大口腔衛生服務團隊深入偏鄉 陪兒童口腔健檢

偏鄉缺乏專業牙醫資源，台大口腔衛生服務隊秉持回饋社會的熱誠，每個寒暑假都會下鄉服務偏鄉兒童，今到雲林縣大有國小，舉辦營隊活動陪兒童唱跳，也免費為兒童口腔健檢、教導口腔保健知識，用所學為缺乏醫療資源地區盡一份心力。

台大口腔衛生服務隊成立於1999年，以「服務中不斷自我學習，學習中不斷提升服務品質」為宗旨，由一群充滿熱忱、愛心，且受專業訓練的台大牙醫系學生組成，將專業醫學知識帶入偏鄉，成立至今已逾廿年，走遍全台各地，服務70多所國小與教育機構兒童。

隊員以營隊活動帶動氣氛，陪著兒童唱跳充滿活力的早操《刷牙歌》，將刷牙口訣融入歌詞中，同時也營造溫馨有趣氛圍，緩解兒童口腔健檢緊張情緒，順利為兒童檢查口腔衛生，並進行塗氟、窩溝封填等簡易牙科治療。

午餐後隊員一對一帶著兒童熟悉潔牙步驟，並以繪本「牙精靈劇」將牙齒特徵及換牙順序融入故事中，增強兒童對牙科知識印象；雖受疫情影響，活動中斷2年，且原先3天營隊更改為1天，但不減營隊成員熱情，不斷叮嚀小朋友們每天都要好好刷牙，至少刷兩次牙，保護牙齒不受蛀牙細菌攻擊，健康長大。