攝影者闖鹽灘地恐干擾野鳥育雛 環團籲自制

多個保育團體組成「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」認養台南市七股鹽場鹽灘地維護生態，巡守人員發現近日部分攝影者闖入生態敏感區拍攝小燕鷗育雛，今天發表聲明呼籲遵守規範。

七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟發表聯合聲明指出，台南七股鹽場在民國92年結束曬鹽，宣告台灣曬鹽產業告一段落，而終止曬鹽的鹽灘地，卻也開啟了回歸大自然演替。

聲明指出，原先為曬鹽所設計的水路與高低層，搭配原是海埔地的地貌，加上西有潟湖沙洲、東有魚塭與農田，寬廣縱深與多樣棲地，造就現今鹽灘地豐富生態，提供許多候鳥覓食與休息空間，每年冬季與過境期有大量水鳥棲息，也是許多夏候鳥重要繁殖區。

聲明中指出，近年這些鹽灘地因應國家綠能政策，一度面臨光電開發壓力，為了保護寶貴鹽田生態，台灣黑面琵鷺保育學會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣環境規劃協會、台灣濕地保護聯盟與中華民國荒野保護協會等6個團體組成「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」，於今年向國有財產署認養1230公頃的七股鹽場鹽灘地，定期巡守、維護環境與監測生態。

聲明中指出，台灣黑面琵鷺保育學會自七股鹽場廢曬後，展開長期觀察與生態記錄，發現保育類小燕鷗每年穩定在此區繁殖，加上燕鴴、東方環頸鴴、高蹺鴴等其他鳥類，今年所有鳥種加總估計超過百窩鳥巢，顯示已是鳥類重要繁殖區。

聲明中指出，自從有小燕鷗在此區繁殖的消息在媒體曝光後，不斷有攝影愛好者前往，即便已有封鎖線與告示牌，但少數攝影者仍進入棲地，直接在巢位旁架攝影器材拍照，完全不顧已侵入棲地與巢區的核心區，無視受到干擾的親鳥可能會棄巢風險，且屢勸不聽、惡言相向，為生態保育樹立不良風氣。

聲明中指出，拍攝野鳥應秉持正確生態攝影倫理，保持適當距離，避免打擾繁殖中鳥類，減少繁殖失敗或棄巢可能性，且此區是民間團體向政府認養並定期巡守的生態敏感區域，已設置封鎖線與告示牌，未經同意或無正當理由不應擅自闖入，野生動物保育法也明定保育類野生動物不得騷擾，違者將面臨裁罰。